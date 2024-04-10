Зеленский ответил, возможно ли второе наступление на Харьков

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский президент Владимир Путин желает захватить Харьков. В то же время Украина делает все возможное, чтобы этого не произошло. Об этом глава государства заявил в интервью Bild, передает УНН.

Детали

Путин понимает только силу. Он чувствует как животное: если ты не можешь защитить себя, он разрушит еще больше. Его желание - захватить всю Украину Президент Украины Владимир Зеленский

Он добавил, что Путин готов все уничтожить и готов убить много людей ради своей цели.

Большинство людей не сбегут, поэтому он убьет многих из них. Как это будет? Будет много крови. Будет много жертв, много потерь. Мы говорим о сотнях тысяч Президент Украины Владимир Зеленский

Напомним,

Президент заявил, что Украина разработала новый план контрнаступления, но отметил, что ему неизвестно о дате и месте его начала на линии фронта.

Зеленский на Харьковщине встретился с представителями бизнеса: обсудили поддержку местных предприятий