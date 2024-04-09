Зеленский на Харьковщине встретился с представителями бизнеса: обсудили поддержку местных предприятий

Во время визита в Харьковскую область президент Владимир Зеленский принял участие в презентации экономической платформы "Сделано в Украине" и встретился с представителями бизнеса в регионе. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Детали

Президент поблагодарил предпринимателей за сохранение экономики региона во время войны.

Мы готовы поговорить о том, какие у вас есть самые болезненные вопросы. Где мы можем помочь - будем это делать - отметил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что сейчас важно усиливать противовоздушную оборону, восстанавливать электро- и водоснабжение, строить бомбоубежища в школах на Харьковщине.

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Глава государства также отметил, что Кабинет Министров должен принять решение о выплате компенсаций харьковчанам и местным предприятиям за использование топлива для генераторов.

Во время диалога с представителями бизнеса речь шла о том, что сегодня с учетом ситуации в регионе правительство работает над рядом решений. В частности, рассматривается возможность увеличить размер микрогрантов для бизнеса Харьковщины с 250 тыс. грн до 500 тыс. грн.

Кроме того, министерствам и ведомствам поручили проработать возможность предоставить микро-, малым и средним предприятиям в Харькове портфельные гарантии, а также установить льготные тарифы на железнодорожные грузовые перевозки со станций на прифронтовых территориях.

Дополнение

Первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко отметила, что Харьковщина активно привлечена к государственным программам поддержки.

На все программы поддержки в рамках "Сделано в Украине" в государственном бюджете заложено 45 миллиардов, минимум полтора миллиарда будет на Харьковскую область. Эта сумма не является лимитом. Чем активнее бизнес будет приобщаться к программам поддержки, тем больше может быть сумма. С бизнесом Харьковщины мы также подняли вопрос расширения локализации на новые категории товаров и приоритета для украинских производителей в публичных закупках. Должны покупать отечественное и как государство, и как граждане. Особенно когда украинские товары производятся в таких сложных условиях - подчеркнула она.

Напомним

Во время визита в Харьков президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина имеет решение для усиления противовоздушной обороны в городе и регионе, подчеркнув необходимость глобальной поддержки.

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