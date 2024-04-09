Зеленский на Харьковщине встретился с представителями бизнеса: обсудили поддержку местных предприятий

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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chernigovskaya-oblastЧерниговская область
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
kharkivХарьков
Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
  •  22744 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
  •  30126 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
  •  32814 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
  •  109928 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

Эксклюзив
Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
  •  109094 просмотра

Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)

Эксклюзив
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
8 апреля 2024, 12:53  •  137361 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

Эксклюзив
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
8 апреля 2024, 11:35  •  129149 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
7 апреля 2024, 17:08  •  165898 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  130441 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  206480 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

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Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
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Очередная волна провокаций со стороны рф: Юсов прокомментировал удар беспилотника по ЗАЭС

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В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
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3 апреля 2024, 11:28  •  407546 просмотра
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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  474698 просмотра

Зеленский на Харьковщине встретился с представителями бизнеса: обсудили поддержку местных предприятий

Президент Зеленский посетил Харьковскую область, где посетил презентацию экономической платформы "Сделано в Украине", встретился с местным бизнесом и обсудил решение по усилению противовоздушной обороны и поддержке региональной экономики во время войны.

Экономика •   •  10357 просмотра
Зеленский на Харьковщине встретился с представителями бизнеса: обсудили поддержку местных предприятий

Украинская тяжелоатлетка завоевала три медали Кубка мира в Таиланде

Украинская тяжелоатлетка Анастасия Маневская завоевала три бронзовые медали в весовой категории 87 кг на чемпионате мира в Пхукете, Таиланд.

спорт •   •  7984 просмотра
Украинская тяжелоатлетка завоевала три медали Кубка мира в Таиланде

россияне из оккупированного Крыма ударили по Одесской области "Искандером"

российские войска выпустили баллистическую ракету "Искандер-М" по Одесской области из оккупированного Крыма. Нари специалисты устанавливают последствия российского обстрела.

Война •   •  9529 просмотра
россияне из оккупированного Крыма ударили по Одесской области "Искандером"

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Об увольнении Андрея Костина с должности Генерального прокурора достаточно активно ходят слухи, но, по информации источников, окончательное решение еще не принято. Однако некоторые потенциальные кандидаты уже делят его кресло.

политика •   •  30126 просмотра
Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Очередная волна провокаций со стороны рф: Юсов прокомментировал удар беспилотника по ЗАЭС

россия устроила очередную провокацию, нанеся удар с беспилотника по оккупированной россией Запорожской атомной электростанции, чтобы обвинить Украину.

Война •   •  11089 просмотра
Очередная волна провокаций со стороны рф: Юсов прокомментировал удар беспилотника по ЗАЭС

В Молдове просят Конституционный суд разрешить референдум по вступлению страны в ЕС

Правящая партия Молдовы PAS обратилась в Конституционный суд, чтобы получить разрешение на проведение конституционного референдума по вступлению страны в Европейский Союз.

Новости Мира •   •  9552 просмотра
В Молдове просят Конституционный суд разрешить референдум по вступлению страны в ЕС

Оккупанты готовят себе будущих пособников среди украинских сирот - Центр нацсопротивления

российские захватчики готовят будущих помощников среди украинских детей-сирот на оккупированных территориях, агитируя их в будущем поступать в органы мвс рф или оккупационных администраций.

Война •   •  10786 просмотра
Оккупанты готовят себе будущих пособников среди украинских сирот - Центр нацсопротивления

Зеленский: есть и наши решения для усиления ПВО в Харькове

Во время визита в Харьков президент сообщил, что Украина имеет решение для усиления противовоздушной обороны в городе и регионе, подчеркнув необходимость глобальной поддержки для победы над российским террором через усиление возможностей противовоздушной обороны.

Война •   •  10948 просмотра
Зеленский: есть и наши решения для усиления ПВО в Харькове

Экс-министр экономики Казахстана Бишимбаев мог задушить свою жену - судмедэксперт

Экс-министр экономики Казахстана Бишимбаев мог душить свою жену, согласно показаниям судебно-медицинской экспертизы по делу о его убийстве.

Новости Мира •   •  9816 просмотра
Экс-министр экономики Казахстана Бишимбаев мог задушить свою жену - судмедэксперт

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

Руководитель территориального сервисного центра МВД в Черниговской области был арестован за организацию коррупционной схемы получения взяток от подчиненных за выдачу водительских удостоверений, но освобожден под залог в размере 1 млн грн, который сразу же внесли.

Криминал и ЧП •   •  32814 просмотра
Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу