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Президент осмотрел, как проходит строительство фортификаций на Харьковщине
Президент Зеленский проинспектировал строительство фортификационных сооружений и оборонительных систем вблизи границы с россией в Харьковской области.
Убийство подростка на станции фуникулера: семья погибшего поддерживает ходатайство об аресте подозреваемого
Семья 16-летнего парня, который погиб на станции фуникулера в Киеве, поддерживает ходатайство прокуратуры о взятии под стражу правоохранителя, которого подозревают в толкании подростка, что привело к его смертельной травме.
россияне атаковали Харьков, зафиксировали два прилета по центральной части города
Российские войска атаковали Харьков, что повлекло взрывы в центральной части города, по словам местных чиновников.
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове, Украина, прогремели взрывы. Воздушные силы предупредили о пуске управляемых авиабомб в регионе, призвав оставаться в укрытиях.
Уже две сертифицированные отечественные машины привлечены к разминированию, проходят испытания третьей - Шмыгаль
Украина планирует привлечь максимум инноваций и наладить серийное производство оборудования, чтобы процесс очистки от российских минных полей 26% своей территории занял годы, а не десятилетия.
Пожар произошел в приюте для животных в Берегово: погибло 19 котов, 40 животных спасены
В результате пожара в жилом доме, где находился приют для животных в Береговом, Закарпатская область, погибло 19 котов, но 40 других пушистых животных удалось спасти.
Кабмин выделит почти 24 млн гривен на капитальный ремонт поликлиники Черниговской центральной районной больницы - Шмыгаль
Кабинет Министров выделил почти 24 миллиона гривен на капитальный ремонт поликлиники Черниговской центральной районной больницы для восстановления поврежденной врагом медицинской инфраструктуры.
С начала года оккупанты вывезли из оккупированного Мариуполя более 50 тысяч тонн зерна - Центр нацсопротивления
Кражи украинского зерна с оккупированных территорий происходят под руководством российских военных чиновников, а также коллаборационистов, которые сотрудничают с захватчиками.
россияне нанесли авиаудар по Константиновке в Донецкой области, есть погибший и раненые - ОВА
В Константиновке Донецкой области в результате российского авиаудара погиб 1 человек, 2 получили ранения, еще 2 могут быть под завалами, а в Соколе в результате обстрела был ранен еще один человек.
Федоров прокомментировал усиление обстрелов Запорожья и напомнил о мобильных пунктах защиты
За минувшие сутки российские оккупанты усилили артиллерийские обстрелы, осуществив 536 обстрелов прифронтовых населенных пунктов Запорожской области. По словам руководителя Запорожской ОВА для защиты жителей развернуты сотни опорных пунктов.