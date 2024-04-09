Президент осмотрел, как проходит строительство фортификаций на Харьковщине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
  •  107092 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

Эксклюзив
Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
  •  107198 просмотра

Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)

Эксклюзив
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
8 апреля 2024, 12:53  •  135831 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

Эксклюзив
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
8 апреля 2024, 11:35  •  128281 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
7 апреля 2024, 17:08  •  165707 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  130275 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  206394 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  193342 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  183066 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  153018 просмотра

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3 апреля 2024, 11:28  •  404005 просмотра
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2 апреля 2024, 09:02  •  471293 просмотра

Президент осмотрел, как проходит строительство фортификаций на Харьковщине

Президент Зеленский проинспектировал строительство фортификационных сооружений и оборонительных систем вблизи границы с россией в Харьковской области.

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Президент осмотрел, как проходит строительство фортификаций на Харьковщине

Убийство подростка на станции фуникулера: семья погибшего поддерживает ходатайство об аресте подозреваемого

Семья 16-летнего парня, который погиб на станции фуникулера в Киеве, поддерживает ходатайство прокуратуры о взятии под стражу правоохранителя, которого подозревают в толкании подростка, что привело к его смертельной травме.

Криминал и ЧП •   •  12367 просмотра
Убийство подростка на станции фуникулера: семья погибшего поддерживает ходатайство об аресте подозреваемого

россияне атаковали Харьков, зафиксировали два прилета по центральной части города

Российские войска атаковали Харьков, что повлекло взрывы в центральной части города, по словам местных чиновников.

Война •   •  12368 просмотра
россияне атаковали Харьков, зафиксировали два прилета по центральной части города

В Харькове прогремели взрывы

В Харькове, Украина, прогремели взрывы. Воздушные силы предупредили о пуске управляемых авиабомб в регионе, призвав оставаться в укрытиях.

Общество •   •  14012 просмотра
В Харькове прогремели взрывы

Уже две сертифицированные отечественные машины привлечены к разминированию, проходят испытания третьей - Шмыгаль

Украина планирует привлечь максимум инноваций и наладить серийное производство оборудования, чтобы процесс очистки от российских минных полей 26% своей территории занял годы, а не десятилетия.

Война •   •  12615 просмотра
Уже две сертифицированные отечественные машины привлечены к разминированию, проходят испытания третьей - Шмыгаль

Пожар произошел в приюте для животных в Берегово: погибло 19 котов, 40 животных спасены

В результате пожара в жилом доме, где находился приют для животных в Береговом, Закарпатская область, погибло 19 котов, но 40 других пушистых животных удалось спасти.

Общество •   •  13466 просмотра
Пожар произошел в приюте для животных в Берегово: погибло 19 котов, 40 животных спасены

Кабмин выделит почти 24 млн гривен на капитальный ремонт поликлиники Черниговской центральной районной больницы - Шмыгаль

Кабинет Министров выделил почти 24 миллиона гривен на капитальный ремонт поликлиники Черниговской центральной районной больницы для восстановления поврежденной врагом медицинской инфраструктуры.

политика •   •  13865 просмотра
Кабмин выделит почти 24 млн гривен на капитальный ремонт поликлиники Черниговской центральной районной больницы - Шмыгаль

С начала года оккупанты вывезли из оккупированного Мариуполя более 50 тысяч тонн зерна - Центр нацсопротивления

Кражи украинского зерна с оккупированных территорий происходят под руководством российских военных чиновников, а также коллаборационистов, которые сотрудничают с захватчиками.

Война •   •  12873 просмотра
С начала года оккупанты вывезли из оккупированного Мариуполя более 50 тысяч тонн зерна - Центр нацсопротивления

россияне нанесли авиаудар по Константиновке в Донецкой области, есть погибший и раненые - ОВА

В Константиновке Донецкой области в результате российского авиаудара погиб 1 человек, 2 получили ранения, еще 2 могут быть под завалами, а в Соколе в результате обстрела был ранен еще один человек.

Война •   •  11536 просмотра
россияне нанесли авиаудар по Константиновке в Донецкой области, есть погибший и раненые - ОВА

Федоров прокомментировал усиление обстрелов Запорожья и напомнил о мобильных пунктах защиты

За минувшие сутки российские оккупанты усилили артиллерийские обстрелы, осуществив 536 обстрелов прифронтовых населенных пунктов Запорожской области. По словам руководителя Запорожской ОВА для защиты жителей развернуты сотни опорных пунктов.

Общество •   •  12520 просмотра
Федоров прокомментировал усиление обстрелов Запорожья и напомнил о мобильных пунктах защиты