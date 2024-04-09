Президент осмотрел, как проходит строительство фортификаций на Харьковщине

Во время рабочей поездки в Харьковскую область Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с процессом возведения оборонительных сооружений и укреплений вблизи границы с рф, сообщает УНН.

Харьковская область - это очень важное направление. Мы должны быть подготовлены. А россияне должны видеть, что мы готовы обороняться. И чтобы наши люди понимали, что Украина подготовилась, если враг попытается наступать - подчеркнул Зеленский.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что фортификации состоят из разветвленной системы траншей, блиндажей и других видов укрытий. В регионе обустраивают заградительные рубежи: бетонные пирамиды, "зубы дракона" и противотанковые рвы.

Проект по строительству фортификационных сооружений разработало министерство обороны Украины, учитывая опыт бойцов на первой линии защиты.

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