The Economist: Москва стремится превратить Харьков в "серую зону", непригодную для жизни

Россия хочет превратить Харьков в "серую зону", непригодную для проживания гражданского населения. Об этом пишет британское издание The Economist со ссылкой на военные источники в Киеве, передает УНН.

Детали

В то же время, как заявил городской голова Харькова Игорь Терехов, Харьков не намерен сдаваться. Он утверждает, что хуже было в начале войны, когда из довоенного населения, которое составляло 2 миллиона человек, уехали все, кроме 300 тысяч.

Как можно превратить такой город в серую зону? Люди не уедут, потому что они уже уехали, а потом вернулись. Они уже достаточно намучились сказал Терехов.

По словам мэра, обеспечить город электроэнергией без электростанций и работающих трансформаторов было сложной задачей, но с ней удалось справиться.

Дополнение

Издание отмечает, что многие проблемы Харькова можно было бы решить, если бы Запад предоставил мощные системы противовоздушной обороны или F-16, которые могли бы оттеснить истребители, несущие бомбы. The Economist также пишет, что Россия уничтожила некоторые из поставленных Западом ЗРК Patriot, которые Украина использовала для защиты таких городов, как Харьков.

Точные намерения России на данном этапе непонятны, хотя есть четкие признаки того, что она готовится к большому летнему наступлению, говорится в материале.

Украинский источник, знакомый с данными разведки, сообщил, что Россия сейчас готовит шесть дивизий (примерно 120 000 военнослужащих) в Восточной Сибири говорится в статье.

По мнению издания, "Харьков является одним из нескольких возможных направлений будущего наступления". Он не является наиболее вероятным, но его уже интенсивно обсуждают российские СМИ.

Это может свидетельствовать об информационной кампании Кремля, направленной на запугивание харьковчан. Или же это может быть кивок в сторону провоенного лагеря, который агитирует за более жесткий ответ на частые нападения Украины на Белгород, которые также вызывают беспокойство в западных кругах говорится в материале.

В то же время The Economist констатирует, что военная операция по захвату Харькова была бы сверхсложной задачей для России.

Захват города потребует прорыва украинской обороны и его окружения, чего Россия даже близко не в состоянии сделать; установления преимущества в воздухе, что не является данностью; и победы в кровавой городской кампании пишет издание

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