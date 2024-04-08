The Economist: Москва стремится превратить Харьков в "серую зону", непригодную для жизни

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Россия стремится превратить Харьков в непригодную для жизни гражданского населения "серую зону" с помощью интенсивных бомбардировок, тогда как Украина обещает защищать город и ищет западные системы противовоздушной обороны для противодействия угрозе.
На Киевщине работает ППО
Силы ПВО работают по целям на Киевщине. В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации, передает УНН.
Россияне обстреляли Часов Яр, один человек погиб
Российские военные обстреляли Часов Яр и Елизаветовку в Донецкой области, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранения.
Враг атакует дронами, в Одесской области работала ПВО, в Киевской области объявили тревогу
Вражеские ударные беспилотники были замечены в разных регионах Украины, что привело к развертыванию противовоздушной обороны в Одессе и поднятию по тревоге в Киевской области.
Ирак будет отправлять топливо в Газу
Ирак пришлёт 10 миллионов литров горючего и окажет медицинскую помощь раненым палестинцам в Газе, чтобы поддержать палестинский народ в условиях нехватки горючего и конфликта.
В доме мэра французского города нашли 70 кг каннабиса в доме мэра французского города
70 кг каннабиса нашли в доме Джамилы Хабсави, мэра французского города Аваллон, во время обыска, проведенного жандармами в рамках операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
В Минэнерго прокомментировали слухи о повышении цен на электроэнергию
Украина еще не имеет окончательного решения по повышению цен на электроэнергию, но повышение тарифов нельзя исключать, учитывая сложную ситуацию в украинской энергетической системе.
Стали известны данные экзит-полов местных выборов в Польше
По данным экзит-пола, консервативная партия Польши "Право и справедливость" (PiS) победила на местных выборах с поддержкой 33,7%, опередив "Гражданскую коалицию" (KO) с 31,9%.
Реактор ЗАЭС получил три прямых попадания - МАГАТЭ
Основная конструкция защитного корпуса реактора Запорожской атомной электростанции получила по меньшей мере три прямых попадания во время обстрела в воскресенье.
Bloomberg: Таиланд хочет ввести единую визу для шести стран Юго-Восточной Азии
Таиланд предлагает ввести единую туристическую визу, действительную в шести странах Юго-Восточной Азии - Таиланде, Малайзии, Камбодже, Вьетнаме, Лаосе и Мьянме - для увеличения доходов от туризма.