The Economist: Москва стремится превратить Харьков в "серую зону", непригодную для жизни

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
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Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

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Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  178395 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  179206 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  176384 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  151294 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  109222 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  127392 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  118845 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  120552 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
4 апреля 2024, 13:47  •  112658 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

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Россия стремится превратить Харьков в непригодную для жизни гражданского населения "серую зону" с помощью интенсивных бомбардировок, тогда как Украина обещает защищать город и ищет западные системы противовоздушной обороны для противодействия угрозе.

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The Economist: Москва стремится превратить Харьков в "серую зону", непригодную для жизни

На Киевщине работает ППО

Силы ПВО работают по целям на Киевщине. В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации, передает УНН.

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На Киевщине работает ППО

Россияне обстреляли Часов Яр, один человек погиб

Российские военные обстреляли Часов Яр и Елизаветовку в Донецкой области, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранения.

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Враг атакует дронами, в Одесской области работала ПВО, в Киевской области объявили тревогу

Вражеские ударные беспилотники были замечены в разных регионах Украины, что привело к развертыванию противовоздушной обороны в Одессе и поднятию по тревоге в Киевской области.

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Враг атакует дронами, в Одесской области работала ПВО, в Киевской области объявили тревогу

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Ирак пришлёт 10 миллионов литров горючего и окажет медицинскую помощь раненым палестинцам в Газе, чтобы поддержать палестинский народ в условиях нехватки горючего и конфликта.

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Ирак будет отправлять топливо в Газу

В доме мэра французского города нашли 70 кг каннабиса в доме мэра французского города

70 кг каннабиса нашли в доме Джамилы Хабсави, мэра французского города Аваллон, во время обыска, проведенного жандармами в рамках операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

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В доме мэра французского города нашли 70 кг каннабиса в доме мэра французского города

В Минэнерго прокомментировали слухи о повышении цен на электроэнергию

Украина еще не имеет окончательного решения по повышению цен на электроэнергию, но повышение тарифов нельзя исключать, учитывая сложную ситуацию в украинской энергетической системе.

Экономика •   •  9860 просмотра
В Минэнерго прокомментировали слухи о повышении цен на электроэнергию

Стали известны данные экзит-полов местных выборов в Польше

По данным экзит-пола, консервативная партия Польши "Право и справедливость" (PiS) победила на местных выборах с поддержкой 33,7%, опередив "Гражданскую коалицию" (KO) с 31,9%.

политика •   •  10968 просмотра
Стали известны данные экзит-полов местных выборов в Польше

Реактор ЗАЭС получил три прямых попадания - МАГАТЭ

Основная конструкция защитного корпуса реактора Запорожской атомной электростанции получила по меньшей мере три прямых попадания во время обстрела в воскресенье.

Война •   •  22499 просмотра
Реактор ЗАЭС получил три прямых попадания - МАГАТЭ

Bloomberg: Таиланд хочет ввести единую визу для шести стран Юго-Восточной Азии

Таиланд предлагает ввести единую туристическую визу, действительную в шести странах Юго-Восточной Азии - Таиланде, Малайзии, Камбодже, Вьетнаме, Лаосе и Мьянме - для увеличения доходов от туризма.

Новости Мира •   •  20504 просмотра
Bloomberg: Таиланд хочет ввести единую визу для шести стран Юго-Восточной Азии