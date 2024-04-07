Под российскими ударами были 20 населенных пунктов Харьковщины, Золочев обстреляли из КАБов - глава ОГА

На Харьковщине враг обстрелял КАБами пригород Золочева, в результате чего повреждены резервуары и технические сооружения предприятия. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

В полдень россияне КАБами обстреляли пригород Золочева. Повреждены резервуары и технические сооружения местного предприятия, выбиты окна в частных домах. Без пострадавших - отметил Синегубов.

По его словам, враг продолжает массированно обстреливать города и села Харьковщины, терроризируя мирное население, поражая энергетическую инфраструктуру. В общем, под ударами были более 20 населенных пунктов. При этом наибольшим обстрелам подверглись населенные пункты на Купянском направлении, Волчанск, Боровая.

Он отметил, что враг изменил тактику обстрелов: системно днем и ночью наносятся повторные удары по одной локации.

Синегубова добавил, что обязательную эвакуацию завершили в Купянском районе. Впрочем, он не исключает, что такую же эвакуацию придется провести в Харьковском и Богодуховском районах.

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