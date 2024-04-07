Харьков под обстрелом, в городе прогремели два взрыва: есть раненые - Терехов

В Харькове прогремели два взрыва 7 апреля, российские войска обстреливают город, в регионе объявлена воздушная тревога, есть раненые. Об этом в Telegram сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, пишет УНН.

Город под обстрелом. Два взрыва, - говорится в сообщении.

Детали

Терехов также добавил, что в результате ракетного обстрела одного из центральных районов города есть раненые.

Напомним

7 апреля российские войска нанесли удары по Харькову и населенным пунктам Харьковского, Изюмского и Купянского районов, что привело к человеческим жертвам, повреждениям жилых домов, учебных заведений и инфраструктуры.

