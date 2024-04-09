Зеленский на Харьковщине заслушал доклад военных по защите региона и ситуации с ПВО

Во время рабочей поездки в Харьковскую область Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад военных по защите региона и возможностей противовоздушной обороны уничтожать вражеские воздушные цели. Об этом Зеленский сообщил в соцсетях, передает УНН.

Доклад военных на Харьковщине. Защита региона, ситуация с ПВО и наши возможности уничтожать российские ракеты и дроны, защита от авиабомб - написал Зеленский.

Также Президент отметил наградами воинов, которые проявили себя в защите Украины и украинцев.

"Главное - это люди, необходимость сохранить нормальную жизнь и дать как можно больше защиты от российского террора", - добавил Зеленский.

Ранее УНН сообщал, что Владимир Зеленский на Харьковщине ознакомился с процессом возведения оборонительных сооружений и укреплений вблизи границы с РФ.