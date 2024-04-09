Зеленский на Харьковщине заслушал доклад военных по защите региона и ситуации с ПВО

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УЕФА усилил безопасность на стадионах четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов в Мадриде, Париже и Лондоне из-за угроз ИГИЛ совершить теракты во время матчей.
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Украина предложила рф обменять военнопленных, исповедующих ислам и католиков в соотношении 1 к 4, с возвращением большего количества российских заключенных, но россия отказалась от этого предложения даже после призыва Папы Римского к обмену пленными.
Болгария обещает ускорить военную помощь Украине
Новоназначенный временно исполняющий обязанности министра обороны Болгарии Атанас Запрянов хочет ускорить предоставление Украине пакетов военной помощи, подчеркивая насущную необходимость укрепления обороноспособности Киева.
Убийство подростка на станции киевского фуникулера: суд отправил правоохранителя под стражу
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Необходимы законодательные изменения для создания надлежащих условий в тюрьмах и обеспечения соблюдения Европейской конвенции по правам человека.
В Харькове россияне дважды ударили по гражданскому предприятию, ранены 3 работника, под завалами могут быть люди - ОВА
По меньшей мере 2 удара попали в гражданское предприятие в Харькове, вызвав разрушения, пожар и 3 ранения средней тяжести среди работников, с возможностью того, что под завалами может оказаться еще больше людей.
Правительство выделило средства на восстановление объектов водо- и теплоснабжения на Херсонщине, поврежденных после подрыва Каховской ГЭС
На восстановление 25 объектов водоснабжения и 4 объектов теплоснабжения в Херсонской области, поврежденных в результате подрыва россиянами Каховской дамбы, выделено более 176,5 млн грн.