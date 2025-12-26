Точка в резонансном деле: "александрийский маньяк" получил пожизненное заключение за серию убийств и разбойных нападений
Суд вынес пожизненный приговор "александрийскому маньяку" за серию тяжких преступлений, включая убийство малолетнего ребенка. После десяти лет расследования и судебных разбирательств, несмотря на непризнание вины, доказательства полностью подтвердили причастность обвиняемого.
Суд приговорил "александрийского маньяка" к пожизненному заключению за серию особо тяжких преступлений, включая разбойные нападения и убийство малолетнего ребенка. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
После почти десяти лет досудебного расследования и судебных разбирательств в резонансном уголовном производстве по серии особо тяжких преступлений в Александрии Кировоградской области поставлена точка
По публичному обвинению прокуроров Кировоградской областной прокуратуры мужчине, который в 2016 году совершил ряд нападений с целью завладения имуществом потерпевших с последующим умышленным лишением их жизни, назначено пожизненное лишение свободы. Несмотря на то, что обвиняемый вины не признал, предоставленные доказательства полностью подтвердили его причастность к каждому преступлению.
В ходе поддержания публичного обвинения было доказано, что после освобождения из мест лишения свободы мужчина действовал системно и осознанно. Он выбирал безлюдные участки города, нападал в темное время суток на лиц, которые не могли оказать сопротивление, применял насилие, опасное для жизни, завладевал имуществом потерпевших, после чего лишал их жизни с целью скрыть содеянное и избежать ответственности. Одно из таких нападений на молодую женщину не завершилось смертью – потерпевшей удалось выжить. Именно ее показания стали важным элементом доказательной базы и позволили детализировать способ действий нападавшего.
Стороной обвинения доказана серия эпизодов, совершенных в парковой зоне города. Злоумышленник действовал с корыстным мотивом – завладевал деньгами, сумками, документами и личными вещами, после чего в других случаях лишал потерпевших жизни, чтобы скрыть свои действия.
Наиболее тяжким преступлением, доказанным в рамках этого производства, стало убийство малолетнего ребенка. Нападение было совершено по корыстным мотивам
После применения насилия обвиняемый завладел имуществом ребенка, а с целью сокрытия преступления сбросил его тело в воду.
Причина смерти, последовательность действий и все обстоятельства происшествия подтверждены совокупностью судебно-медицинских и других экспертных заключений.
С учетом количества доказанных эпизодов, рецидива, особой жестокости и высокого уровня общественной опасности лица, суд поддержал позицию стороны обвинения и назначил самое суровое наказание - пожизненное лишение свободы
