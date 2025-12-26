$41.930.22
Крапка у резонансній справі: "олександрійський маніяк" отримав довічне ув’язнення за серію вбивств і розбійних нападів

Київ • УНН

 • 168 перегляди

Суд виніс довічний вирок "олександрійському маніяку" за серію тяжких злочинів, включаючи вбивство малолітньої дитини. Після десяти років розслідування та судових розглядів, незважаючи на невизнання вини, докази повністю підтвердили причетність обвинуваченого.

Крапка у резонансній справі: "олександрійський маніяк" отримав довічне ув’язнення за серію вбивств і розбійних нападів

Суд засудив "олександрійського маніяка" до довічного ув’язнення за серію особливо тяжких злочинів, включно з розбійними нападами та вбивством малолітньої дитини. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Після майже десяти років досудового розслідування та судових розглядів у резонансному кримінальному провадженні щодо серії особливо тяжких злочинів в Олександрії на Кіровоградщині поставлено крапку

- йдеться у повідомленні.

За публічного обвинувачення прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури чоловіка, який у 2016 році вчинив низку нападів з метою заволодіння майном потерпілих із подальшим умисним позбавленням їх життя, призначено довічне позбавлення волі. Попри те, що обвинувачений вини не визнав, надані докази повністю підтвердили його причетність до кожного злочину.

Під час підтримання публічного обвинувачення було доведено, що після звільнення з місць позбавлення волі чоловік діяв системно й усвідомлено. Він обирав безлюдні ділянки міста, нападав у темну пору доби на осіб, які не могли чинити опір, застосовував насильство, небезпечне для життя, заволодівав майном потерпілих, після чого позбавляв їх життя з метою приховати вчинене та уникнути відповідальності. Один із таких нападів на молоду жінку не завершився смертю – потерпілій вдалося вижити. Саме її свідчення стали важливим елементом доказової бази та дозволили деталізувати спосіб дій нападника.

СБУ показала знайдений пістолет Макарова кілера, з якого вбили Андрія Парубія16.12.25, 10:33 • 4117 переглядiв

Стороною обвинувачення доведено серію епізодів, учинених у парковій зоні міста. Зловмисник діяв із корисливим мотивом – заволодівав грошима, сумками, документами та особистими речами, після чого в інших випадках позбавляв потерпілих життя, щоб приховати свої дії.

Найбільш тяжким злочином, доведеним у межах цього провадження, стало вбивство малолітньої дитини. Напад було вчинено з корисливих мотивів

- додали у Генпрокуратурі.

Після застосування насильства обвинувачений заволодів майном дитини, а з метою приховування злочину скинув її тіло у воду.

Причину смерті, послідовність дій та всі обставини події підтверджено сукупністю судово-медичних та інших експертних висновків.

З урахуванням кількості доведених епізодів, рецидиву, особливої жорстокості та високого рівня суспільної небезпеки особи, суд підтримав позицію сторони обвинувачення та призначив найсуворіше покарання - довічне позбавлення волі

- резюмували у Генпрокуратурі.

Вбивство 21-річного українця у Відні: обох підозрюваних суд відправив під варту18.12.25, 18:03 • 3520 переглядiв

Ольга Розгон

