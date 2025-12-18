$42.340.15
Вбивство 21-річного українця у Відні: обох підозрюваних суд відправив під варту

Київ • УНН

 • 208 перегляди

Двох підозрюваних у вбивстві 21-річного українця у Відні, яке сталося в листопаді 2025 року, суд відправив під варту. Чоловіка змусили переказати 50 тисяч євро з криптогаманця, а потім знайшли мертвим у згорілому авто.

Вбивство 21-річного українця у Відні: обох підозрюваних суд відправив під варту

Двох підозрюваних у справі про резонансне вбивство 21-річного громадянина України у Відні суд відправив під варту, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Деталі

Йдеться про резонансне вбивство 21-річного громадянина України, яке сталося у листопаді 2025 року у столиці Австрії та викликало значний суспільний і медійний резонанс як в Україні, так і за кордоном.

За даними слідства, 25 листопада 2025 року у Відні підозрювані, діючи за попередньою змовою, під вигаданим приводом домовилися про зустріч із потерпілим, з яким один із них був особисто знайомий. Зустріч відбулася на території одного з готелів міста.

У подальшому, в підземному паркінгу, на чоловіка було вчинено напад. Після цього його примусили здійснити переказ коштів із криптовалютного гаманця на суму близько 50 тисяч євро. Надалі потерпілого вивезли до іншого району міста, де потім знайдено його труп з ознаками насильницької смерті.

Тіло загиблого виявили в ніч на 26 листопада 2025 року у згорілому автомобілі. Після звернення родичів щодо зникнення чоловіка австрійські правоохоронні органи негайно розпочали розслідування, яке з перших днів набуло міжнародного характеру.

Додамо

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, справа вимагала швидкої координації між правоохоронними органами кількох держав. У результаті спільної роботи правоохоронних органів України та Австрії, а також за активного сприяння Європолу, підозрюваних було оперативно ідентифіковано та затримано на території України.

В Україні затримали двох підозрюваних у вбивстві українця у Відні02.12.25, 14:42 • 3757 переглядiв

З урахуванням норм міжнародного права та принципу ефективного кримінального переслідування кримінальне провадження щодо підозрюваних здійснюється в Україні.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора двом громадянам України повідомлено про підозру в умисному вбивстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів (п. 6, п.12 ч. 2 ст. 115 КК України) 

- зазначено у повідомленні.

В Офісі Генпрокурора додали, що сьогодні суд обрав обом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Європол
Відень
Австрія
Україна