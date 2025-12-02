В Україні затримали двох підозрюваних у вбивстві українця у Відні

Після виявлення тіла 21-річного українця у згорілому автомобілі 26 листопада в столиці Австрії Відні двох осіб було затримано в Україні за підозрою у вбивстві. Про це у вівторок повідомило управління поліції Відня, пише УНН з посиланням на ORF.at.

Деталі

Померлого, 21-річного українця, знайшли в середу близько 00:30 за місцевим часом у Відні після того, як жителі повідомили поліцію про палаючий автособіль. Попередній звіт про розтин показав, що чоловіка жорстоко вбили.

На тілі жертви були ознаки ударів, але вирішальними факторами, ймовірно, були задуха або тепловий удар, повідомляє управління поліції Відня. "Його тіло було обгорілим на 80 відсотків", – сказав полковник Герхард Вінклер з Державного управління кримінальної поліції на пресконференції.

Частиною розслідування також була бійка за участю кількох чоловіків у підземному паркінгу розкішного готелю, яка, як вважається, передувала вбивству.

"На основі відеозаписів було встановлено двох підозрюваних: 19-річного та 45-річного громадян України. Вони одразу втекли після нападу. Було розпочато міжнародний розшук. Невдовзі після цього їх затримала поліція в Україні", - пише видання.

Однак, як повідомляється, двох підозрюваних не екстрадують. Справу буде передано з Австрії до України, сказав Вінклер.

Мотив злочину залишається незрозумілим. Однак було виявлено зняття коштів з криптовалютного гаманця жертви, а у підозрюваних вилучено велику суму готівки, вказує видання.

Українця знайшли мертвим у згорілому автомобілі у Відні - ЗМІ