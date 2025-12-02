В Україні затримали двох підозрюваних у вбивстві українця у Відні

$42.340.08
49.310.42
ukenru
12:35 • 576 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
11:54 • 7384 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
11:33 • 10092 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
10:36 • 10050 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
10:08 • 12722 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 44752 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 46280 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 58160 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 48582 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 44624 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
0м/с
93%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп дав Мадуро тиждень на виїзд з Венесуели та закрив повітряний простір над країною - Reuters2 грудня, 03:29 • 4768 перегляди
ISW: кремль висуває умови для приховування відмови росії від мирної пропозиції США та України2 грудня, 04:03 • 34807 перегляди
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 45, у місті оголошено траур за загиблими - ОВА07:07 • 25360 перегляди
Трамп спрямував до рф нетипову команду переговірників для "мирної угоди" щодо України - CNN 07:31 • 14217 перегляди
Макрон здійснить четвертий візит до Китаю на тлі пошуку Європою балансу між суперництвом та залежністю09:30 • 9924 перегляди
Публікації
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
11:54 • 7464 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
Ексклюзив
11:33 • 10129 перегляди
Макрон здійснить четвертий візит до Китаю на тлі пошуку Європою балансу між суперництвом та залежністю09:30 • 10029 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 44779 перегляди
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto1 грудня, 16:00 • 46351 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Стів Віткофф
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Брюссель
Китай
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 36190 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 38466 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 94890 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 69874 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 85950 перегляди
Актуальне
Техніка
The Guardian
Соціальна мережа
Золото
Фільм

В Україні затримали двох підозрюваних у вбивстві українця у Відні

Київ • УНН

 • 222 перегляди

Поліція Відня повідомила про затримання двох українців в Україні за підозрою у вбивстві 21-річного чоловіка, тіло якого знайшли у згорілому автомобілі. Розслідування виявило ознаки жорстокого вбивства та можливе зняття коштів з криптогаманця жертви.

В Україні затримали двох підозрюваних у вбивстві українця у Відні

Після виявлення тіла 21-річного українця у згорілому автомобілі 26 листопада в столиці Австрії Відні двох осіб було затримано в Україні за підозрою у вбивстві. Про це у вівторок повідомило управління поліції Відня, пише УНН з посиланням на ORF.at.

Деталі

Померлого, 21-річного українця, знайшли в середу близько 00:30 за місцевим часом у Відні після того, як жителі повідомили поліцію про палаючий автособіль. Попередній звіт про розтин показав, що чоловіка жорстоко вбили.

На тілі жертви були ознаки ударів, але вирішальними факторами, ймовірно, були задуха або тепловий удар, повідомляє управління поліції Відня. "Його тіло було обгорілим на 80 відсотків", – сказав полковник Герхард Вінклер з Державного управління кримінальної поліції на пресконференції.

Частиною розслідування також була бійка за участю кількох чоловіків у підземному паркінгу розкішного готелю, яка, як вважається, передувала вбивству.

"На основі відеозаписів було встановлено двох підозрюваних: 19-річного та 45-річного громадян України. Вони одразу втекли після нападу. Було розпочато міжнародний розшук. Невдовзі після цього їх затримала поліція в Україні", - пише видання.

Однак, як повідомляється, двох підозрюваних не екстрадують. Справу буде передано з Австрії до України, сказав Вінклер.

Мотив злочину залишається незрозумілим. Однак було виявлено зняття коштів з криптовалютного гаманця жертви, а у підозрюваних вилучено велику суму готівки, вказує видання.

Українця знайшли мертвим у згорілому автомобілі у Відні - ЗМІ28.11.25, 08:12 • 24570 переглядiв

Юлія Шрамко

Кримінал та НПНаші за кордоном
Сутички
Відень
Австрія
Україна