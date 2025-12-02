$42.340.08
12:35
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
11:54
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
11:33
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
10:36
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
10:08
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Украине задержали двух подозреваемых в убийстве украинца в Вене

Киев • УНН

 • 1134 просмотра

Полиция Вены сообщила о задержании двух украинцев в Украине по подозрению в убийстве 21-летнего мужчины, тело которого нашли в сгоревшем автомобиле. Расследование выявило признаки жестокого убийства и возможное снятие средств с криптокошелька жертвы.

В Украине задержали двух подозреваемых в убийстве украинца в Вене

После обнаружения тела 21-летнего украинца в сгоревшем автомобиле 26 ноября в столице Австрии Вене два человека были задержаны в Украине по подозрению в убийстве. Об этом во вторник сообщило управление полиции Вены, пишет УНН со ссылкой на ORF.at.

Детали

Погибшего, 21-летнего украинца, нашли в среду около 00:30 по местному времени в Вене после того, как жители сообщили полиции о горящем автомобиле. Предварительный отчет о вскрытии показал, что мужчина был жестоко убит.

На теле жертвы были признаки ударов, но решающими факторами, вероятно, были удушье или тепловой удар, сообщает управление полиции Вены. "Его тело было обгоревшим на 80 процентов", – сказал полковник Герхард Винклер из Государственного управления уголовной полиции на пресс-конференции.

Частью расследования также была драка с участием нескольких мужчин на подземной парковке роскошного отеля, которая, как считается, предшествовала убийству.

"На основе видеозаписей были установлены два подозреваемых: 19-летний и 45-летний граждане Украины. Они сразу скрылись после нападения. Был начат международный розыск. Вскоре после этого их задержала полиция в Украине", - пишет издание.

Однако, как сообщается, двух подозреваемых не экстрадируют. Дело будет передано из Австрии в Украину, сказал Винклер.

Мотив преступления остается неясным. Однако было обнаружено снятие средств с криптовалютного кошелька жертвы, а у подозреваемых изъята крупная сумма наличных, указывает издание.

Юлия Шрамко

