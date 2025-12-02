В Украине задержали двух подозреваемых в убийстве украинца в Вене

После обнаружения тела 21-летнего украинца в сгоревшем автомобиле 26 ноября в столице Австрии Вене два человека были задержаны в Украине по подозрению в убийстве. Об этом во вторник сообщило управление полиции Вены, пишет УНН со ссылкой на ORF.at.

Детали

Погибшего, 21-летнего украинца, нашли в среду около 00:30 по местному времени в Вене после того, как жители сообщили полиции о горящем автомобиле. Предварительный отчет о вскрытии показал, что мужчина был жестоко убит.

На теле жертвы были признаки ударов, но решающими факторами, вероятно, были удушье или тепловой удар, сообщает управление полиции Вены. "Его тело было обгоревшим на 80 процентов", – сказал полковник Герхард Винклер из Государственного управления уголовной полиции на пресс-конференции.

Частью расследования также была драка с участием нескольких мужчин на подземной парковке роскошного отеля, которая, как считается, предшествовала убийству.

"На основе видеозаписей были установлены два подозреваемых: 19-летний и 45-летний граждане Украины. Они сразу скрылись после нападения. Был начат международный розыск. Вскоре после этого их задержала полиция в Украине", - пишет издание.

Однако, как сообщается, двух подозреваемых не экстрадируют. Дело будет передано из Австрии в Украину, сказал Винклер.

Мотив преступления остается неясным. Однако было обнаружено снятие средств с криптовалютного кошелька жертвы, а у подозреваемых изъята крупная сумма наличных, указывает издание.

Украинца нашли мертвым в сгоревшем автомобиле в Вене - СМИ