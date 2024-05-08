На Кировоградщине уже обследовали почти 60 дворов после ракетного удара рф

Как нацизм Гитлера, нацизм путина хочет, чтобы его границы нигде не заканчивались - Зеленский

Как и нацизм Гитлера, нацизм путина хочет, чтобы его границы не заканчивались нигде, стремясь господствовать и подчинить мир с помощью насилия и пропаганды. По словам Зеленского, его остановит мужество и решимость тех, кто противостоит злу и защищает жизнь.