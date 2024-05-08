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На Кіровоградщині вже обстежили майже 60 дворів після ракетного удару рф

На Кіровоградщині вже обстежили майже 60 дворів після ракетного удару рф

Київ • УНН

 • 21744 перегляди

У Кіровоградській області експерти оглянули близько 60 дворів і отримали стільки ж звернень від мешканців після ракетної атаки росії на громаду Світловодська.

У Кіровоградській області після атаки рф обстежили 60 дворів. Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає УНН.

За уточненою інформацією в Світловодській громаді після ракетної атаки станом на зараз обстежено майже 60 дворів. Але ще стільки ж заявок вже надійшло від місцевих жителів

- повідомив голова ОВА.

За його словами, комісія продовжує працювати.

Нагадаємо

Голова Кіровоградської ОДА Андрій Райкович повідомив, що фахівці обстежують пошкодження від ворожого ракетного обстрілу в Олександрійському районі, енергетики відновлять пошкоджені лінії, а також закликає до ощадливого споживання електроенергії у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України.

Антоніна Туманова

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