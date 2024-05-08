На Кіровоградщині вже обстежили майже 60 дворів після ракетного удару рф

У Кіровоградській області після атаки рф обстежили 60 дворів. Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає УНН.

За уточненою інформацією в Світловодській громаді після ракетної атаки станом на зараз обстежено майже 60 дворів. Але ще стільки ж заявок вже надійшло від місцевих жителів