На Кіровоградщині вже обстежили майже 60 дворів після ракетного удару рф
Київ • УНН
У Кіровоградській області експерти оглянули близько 60 дворів і отримали стільки ж звернень від мешканців після ракетної атаки росії на громаду Світловодська.
У Кіровоградській області після атаки рф обстежили 60 дворів. Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає УНН.
За уточненою інформацією в Світловодській громаді після ракетної атаки станом на зараз обстежено майже 60 дворів. Але ще стільки ж заявок вже надійшло від місцевих жителів
За його словами, комісія продовжує працювати.
Нагадаємо
Голова Кіровоградської ОДА Андрій Райкович повідомив, що фахівці обстежують пошкодження від ворожого ракетного обстрілу в Олександрійському районі, енергетики відновлять пошкоджені лінії, а також закликає до ощадливого споживання електроенергії у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України.