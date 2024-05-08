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На Кіровоградщині фахівці обстежують пошкодження від ракетного удару рф: показали наслідки атаки

Київ • УНН

 • 88814 перегляди

Голова Кіровоградської ОДА Андрій Райкович повідомив, що фахівці обстежують пошкодження від ворожого ракетного обстрілу в Олександрійському районі, енергетики відновлять пошкоджені лінії, а також закликає до ощадливого споживання електроенергії у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України.

Фахівці обстежують пошкодження від ворожого ракетного обстрілу в Олександрійському районі на Кіровоградщині, є пошкоджені лінії електропередач. Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, закликавши до ощадливого споживання електроенергії, пише УНН.

Деталі

"Після ранкової ворожої ракетної атаки в Олександрійському районі розпочала роботу комісія. Фахівці обстежують ступінь пошкодження кожного домоволодіння і приватних гаражів. Енергетики приступлять до ремонту пошкоджених ліній електропередач", - написав Райкович у Telegram.

Тим часом ГУ ДСНС у Кіровоградській області показала наслідки атаки рф.

Також Райкович вказав, що ситуація в енергосистемі України надзвичайно складна.

"Енергетики роблять все можливе, щоб після масованих ворожих ударів оперативно відновлювати лінії електропередач та збалансувати енергосистему. Ми всі повинні зараз їм допомогти. Прошу максимально економного споживання, особливо в години – пік", - зазначив він, попросивши міських голів, керівників великих громад також подбати про економне використання зовнішнього освітлення на ввірених територіях.

"Окремо звертаюсь до бізнесу, підприємців! Рекомендую обмежити використання електроенергії за рахунок вимкнення рекламних вивісок, зовнішньої підсвітки, зменшення інтенсивності освітлення торгових залів", - вказав голова ОВА.

На Кіровоградщині внаслідок обстрілів постраждала 8-річна дитина08.05.24, 07:36 • 27726 переглядiв

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