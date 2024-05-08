В Кировоградской области специалисты обследуют повреждения от ракетного удара рф: показали последствия атаки

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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oleksandriiaАлександрия
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
  •  58955 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
  •  72911 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
  •  158693 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
  •  147227 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  148494 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  232716 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
7 мая 2024, 06:12  •  109709 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  120603 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  120691 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  120921 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

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На некоторых бывших поставщиков продуктов питания есть заявление в правоохранительные органы о препятствовании деятельности ВСУ - Жумадилов

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Британская разведка: россия модифицировала крылатую ракету воздушного базирования Х-101

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В Харькове попадание на территории учебного заведения: есть данные о 2 пострадавших мальчиках, мэр говорит о тяжелом состоянии одного ребенка

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Нардепы вызвали в Раду руководителя БЭБ Перхуна: что известно

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Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
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Публикации

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Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

7 мая 2024, 11:15  •  191713 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
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7 мая 2024, 07:27  •  232716 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  232905 просмотра
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  342577 просмотра
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  498482 просмотра

В Кировоградской области специалисты обследуют повреждения от ракетного удара рф: показали последствия атаки

Председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович сообщил, что специалисты обследуют повреждения от вражеского ракетного обстрела в Александрийском районе, энергетики восстановят поврежденные линии, а также призывает к экономному потреблению электроэнергии в связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины.

Война •   •  12661 просмотра
В Кировоградской области специалисты обследуют повреждения от ракетного удара рф: показали последствия атаки

На некоторых бывших поставщиков продуктов питания есть заявление в правоохранительные органы о препятствовании деятельности ВСУ - Жумадилов

Некоторые бывшие поставщики продовольствия для украинской армии препятствовали новым поставщикам. Было подано соответствующее заявление в правоохранительные органы о препятствовании деятельности ВСУ

Общество •   •  11935 просмотра
На некоторых бывших поставщиков продуктов питания есть заявление в правоохранительные органы о препятствовании деятельности ВСУ - Жумадилов

Британская разведка: россия модифицировала крылатую ракету воздушного базирования Х-101

По данным британской разведки, россия модифицировала свою крылатую ракету воздушного базирования Х-101, оснастив ее второй боеголовкой, что увеличило ее летальность, но вдвое уменьшило дальность полета.

Война •   •  8788 просмотра
Британская разведка: россия модифицировала крылатую ракету воздушного базирования Х-101

В Харькове попадание на территории учебного заведения: есть данные о 2 пострадавших мальчиках, мэр говорит о тяжелом состоянии одного ребенка

Двое детей в возрасте 13 и 15 лет, были ранены во время атаки рф на территории учебного заведения в Харькове, один ребенок находится в тяжелом состоянии.

Война •   •  8507 просмотра
В Харькове попадание на территории учебного заведения: есть данные о 2 пострадавших мальчиках, мэр говорит о тяжелом состоянии одного ребенка

В Донецкой области из-за вражеского обстрела горело 470 га хвойного леса

470 гектаров хвойного леса горело в Донецкой области из-за российских обстрелов вблизи города Лиман, спасатели потратили более 10 часов на тушение пожаров.

Война •   •  8810 просмотра
В Донецкой области из-за вражеского обстрела горело 470 га хвойного леса

Проседание здания детсада в столице: за служебную халатность будут судить инженера по техническому надзору

Халатность инженера технического надзора привела к обвалу стены детского сада в Шевченковском районе Киева во время ремонтных работ, что привело к уголовному преследованию за служебную халатность.

Киев •   •  8410 просмотра
Проседание здания детсада в столице: за служебную халатность будут судить инженера по техническому надзору

Нардепы вызвали в Раду руководителя БЭБ Перхуна: что известно

Народные депутаты вызвали главу Бюро экономической безопасности Сергея Перхуна в Верховную Раду из-за обысков в помещении CEO Club, которые проводило БЭБ.

политика •   •  9650 просмотра
Нардепы вызвали в Раду руководителя БЭБ Перхуна: что известно

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук считает, что покушение на и. о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгения Сокура был инсценирован самим Сокуром, чтобы избежать проблем на работе, связанных с разоблачением схемы с акцизами на алкоголь и относительно налоговых накладных.

политика •   •  58955 просмотра
Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Воздушные силы предупредили об активности вражеской авиации и угрозе для Днепра

Военно-воздушные силы Украины сообщили об активности вражеской тактической авиации и угрозе воздушных ударов на юго-востоке страны, призвав жителей Днепра укрыться в укрытиях.

Война •   •  8475 просмотра
Воздушные силы предупредили об активности вражеской авиации и угрозе для Днепра

"Атеш" зафиксировал массовые перевозки окупантами раненых и 200х, а также военную технику в Джанкое

Военно-патриотическое движение "Атеш" выявило продолжающееся прибытие на вокзал оккупированного Джанкоя техники и личного состава вс рф. Зафиксированы массовые перевозки окупантами раненых с ТОТ Херсонской области.

Война •   •  8489 просмотра
"Атеш" зафиксировал массовые перевозки окупантами раненых и 200х, а также военную технику в Джанкое