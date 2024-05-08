В Кировоградской области специалисты обследуют повреждения от ракетного удара рф: показали последствия атаки

Специалисты обследуют повреждения от вражеского ракетного обстрела в Александрийском районе Кировоградской области, есть поврежденные линии электропередач. Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, призвав к экономному потреблению электроэнергии, пишет УНН.

Детали

"После утренней вражеской ракетной атаки в Александрийском районе начала работу комиссия. Специалисты обследуют степень повреждения каждого домовладения и частных гаражей. Энергетики приступят к ремонту поврежденных линий электропередач", - написал Райкович в Telegram.

Тем временем ГУ ГСЧС в Кировоградской области показала последствия атаки рф.

Также Райкович указал, что ситуация в энергосистеме Украины чрезвычайно сложная.

"Энергетики делают все возможное, чтобы после массированных вражеских ударов оперативно восстанавливать линии электропередач и сбалансировать энергосистему. Мы все должны сейчас им помочь. Прошу максимально экономного потребления, особенно в часы - пик", - отметил он, попросив городских голов, руководителей крупных громад также позаботиться об экономном использовании наружного освещения на вверенных территориях.

"Отдельно обращаюсь к бизнесу, предпринимателям! Рекомендую ограничить использование электроэнергии за счет отключения рекламных вывесок, внешней подсветки, уменьшения интенсивности освещения торговых залов", - указал председатель ОВА.

На Кировоградщине в результате обстрелов пострадал 8-летний ребенок