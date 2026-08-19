Павел Журило и Betking Foundation организовали "Королевский отдых" для 338 детей из 20 населённых пунктов Украины

Этим летом в Карпатах состоялся благотворительный проект «Королевский отдых» от Betking Foundation и его основателя Павла Журила. За семь лагерных смен участие в проекте приняли 338 детей из 20 населенных пунктов Украины, передает УНН.

Цель проекта — дать детям возможность отдохнуть, восстановиться, получить новый опыт и провести лето в безопасной среде. Среди участников были воспитанники футбольных академий и клубов, юные спортсмены, а также дети, нуждающиеся в дополнительной поддержке из-за обстоятельств, связанных с войной.

К «Королевскому отдыху» присоединились дети военнослужащих, погибших защитников и защитниц Украины, внутренне перемещенных семей, а также дети, пострадавшие в результате военных действий. Участники приехали, в частности, из Александрии, Сум, Кропивницкого, Запорожья, Харькова, Львова, Ирпеня, Бучи, Славянска, Тернополя, Киева, Винницы, Чернигова и других городов и общин.

Карпаты, спорт и новые друзья

Каждая лагерная смена длилась десять дней. Программа сочетала футбол и физическую активность с походами в горы, командными квестами, творческими занятиями, спортивными эстафетами и отдыхом у костра. Для многих детей поездка стала возможностью впервые увидеть Карпаты, переночевать в палатке, подняться в горы или просто провести время со сверстниками без привычного ощущения ежедневного напряжения.

«В первый раз ночевал в палатке в горах! Сначала немного боялся, потому что вокруг темно и звуки какие-то непривычные. А потом было очень круто: мы сидели у костра, смеялись, а утром проснулись, вышли из палатки, а вокруг горы. И облачка будто плавают у меня под ногами!» — рассказывает 11-летний Александр из Харькова.

Для семилетней Каролины из Запорожья главным воспоминанием стали друзья: «Я думала, что мы просто приедем отдохнуть, а в лагере нашла много новых друзей. Мы вместе купались в бассейне, ходили в горы, играли и рисовали. Теперь мне немного грустно, потому что все заканчивается, и я уже не хочу ехать домой».

Психологическая поддержка и развитие потенциала

Отдельной составляющей «Королевского отдыха» стала психологическая поддержка. Дети работали с психологами по системе и книге «Я могу», направленной на развитие внутренней устойчивости, уверенности в себе и личного потенциала.

В то же время организаторы делали акцент не на жалости или сложном опыте детей, а на возможностях, новых впечатлениях и поддержке. Взрослые помогали участникам пробовать новое, почувствовать себя частью команды и поверить в собственные силы.

По словам основателя Betking Foundation Павла Журила, именно это является одной из ключевых задач проекта.

«„Королевский отдых“ — это пространство, где дети могут восстановиться, получить новый опыт, найти друзей и почувствовать поддержку команды. Для нас важно, чтобы каждый ребенок здесь мог попробовать что-то новое, поверить в свои возможности и увидеть, что ему по силам больше, чем он думал. Мы видим, как уже через несколько дней дети становятся более открытыми и уверенными в себе, начинают смелее мечтать и смотреть вперед. Именно таким мы и хотели видеть этот проект: местом, где рождаются новые мечты и появляются силы для их осуществления», — подчеркнул Павел Журило.

«Королевский отдых» — часть системной работы Betking Foundation

«Королевский отдых» является частью долгосрочной работы Betking Foundation, входящей в состав King Group. Фонд развивает проекты, которые поддерживают детей через спорт, сообщество и новый опыт.

Среди других инициатив — «Королевское путешествие», «День с командой Королей» и «Королевский кубок». Вместе эти проекты создают для детей больше возможностей играть, развиваться, находить друзей, восстанавливаться и уверенно смотреть в будущее.