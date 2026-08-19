Павло Журило та Betking Foundation організували "Королівський відпочинок" для 338 дітей із 20 населених пунктів України

Цього літа у Карпатах відбувся благодійний проєкт "Королівський відпочинок" від Betking Foundation та його засновника Павла Журила. За сім табірних змін участь у проєкті взяли 338 дітей із 20 населених пунктів України, передає УНН.

Мета проєкту — дати дітям можливість відпочити, відновитися, отримати новий досвід і провести літо в безпечному середовищі. Серед учасників були вихованці футбольних академій і клубів, юні спортсмени, а також діти, які потребують додаткової підтримки через обставини, пов’язані з війною.

До "Королівського відпочинку" долучилися діти військовослужбовців, загиблих захисників і захисниць України, внутрішньо переміщених родин, а також діти, які постраждали внаслідок воєнних дій. Учасники приїхали, зокрема, з Олександрії, Сум, Кропивницького, Запоріжжя, Харкова, Львова, Ірпеня, Бучі, Слов’янська, Тернополя, Києва, Вінниці, Чернігова та інших міст і громад.

Карпати, спорт і нові друзі

Кожна табірна зміна тривала десять днів. Програма поєднувала футбол і фізичну активність із походами в гори, командними квестами, творчими заняттями, спортивними естафетами та відпочинком біля вогнища. Для багатьох дітей поїздка стала можливістю вперше побачити Карпати, переночувати в наметі, піднятися в гори або просто провести час із ровесниками без звичного відчуття щоденної напруги.

"Перший раз ночував у наметі в горах! Спочатку трохи боявся, бо навколо темно і звуки якісь незвичні. А потім було дуже круто: ми сиділи біля вогнища, сміялися, а вранці прокинулися, вийшли з намету, а навколо гори. І хмаринки ніби плавають у мене під ногами!" — розповідає 11-річний Олександр із Харкова.

Для семирічної Кароліни із Запоріжжя головним спогадом стали друзі: "Я думала, що ми просто приїдемо відпочити, а в таборі знайшла багато нових друзів. Ми разом купалися в басейні, ходили в гори, гралися і малювали. Тепер мені трохи сумно, бо все закінчується, і я вже не хочу їхати додому".

Психологічна підтримка та розвиток потенціалу

Окремою складовою "Королівського відпочинку" стала психологічна підтримка. Діти працювали з психологами за системою та книгою "Я можу", спрямованою на розвиток внутрішньої стійкості, впевненості в собі та особистого потенціалу.

Водночас організатори робили акцент не на жалості чи складному досвіді дітей, а на можливостях, нових враженнях і підтримці. Дорослі допомагали учасникам спробувати нове, відчути себе частиною команди та повірити у власні сили.

За словами засновника Betking Foundation Павла Журила, саме це є одним із ключових завдань проєкту.

""Королівський відпочинок" — це простір, де діти можуть відновитися, отримати новий досвід, знайти друзів і відчути підтримку команди. Для нас важливо, щоб кожна дитина тут могла спробувати щось нове, повірити у свої можливості й побачити, що їй під силу більше, ніж вона думала. Ми бачимо, як уже за кілька днів діти стають більш відкритими та впевненими у собі, починають сміливіше мріяти й дивитися вперед. Саме таким ми й хотіли бачити цей проєкт: місцем, де народжуються нові мрії та з’являються сили для їх здійснення", — наголосив Павло Журило.

"Королівський відпочинок" — частина системної роботи Betking Foundation

"Королівський відпочинок" є частиною довгострокової роботи Betking Foundation, що входить до складу King Group. Фонд розвиває проєкти, які підтримують дітей через спорт, спільноту та новий досвід.

Серед інших ініціатив — "Королівська подорож", "День із командою Королів" та "Королівський кубок". Разом ці проєкти створюють для дітей більше можливостей грати, розвиватися, знаходити друзів, відновлюватися та впевнено дивитися у майбутнє.