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Павло Журило та Betking Foundation організували "Королівський відпочинок" для 338 дітей із 20 населених пунктів України

Київ • УНН

 • 172 перегляди

У семи змінах табору в Карпатах відпочили 338 дітей із 20 населених пунктів України. Програма поєднала спорт, гори та психологічну підтримку.

Павло Журило та Betking Foundation організували "Королівський відпочинок" для 338 дітей із 20 населених пунктів України

Цього літа у Карпатах відбувся благодійний проєкт "Королівський відпочинок" від Betking Foundation та його засновника Павла Журила. За сім табірних змін участь у проєкті взяли 338 дітей із 20 населених пунктів України, передає УНН.

Мета проєкту — дати дітям можливість відпочити, відновитися, отримати новий досвід і провести літо в безпечному середовищі. Серед учасників були вихованці футбольних академій і клубів, юні спортсмени, а також діти, які потребують додаткової підтримки через обставини, пов’язані з війною.

До "Королівського відпочинку" долучилися діти військовослужбовців, загиблих захисників і захисниць України, внутрішньо переміщених родин, а також діти, які постраждали внаслідок воєнних дій. Учасники приїхали, зокрема, з Олександрії, Сум, Кропивницького, Запоріжжя, Харкова, Львова, Ірпеня, Бучі, Слов’янська, Тернополя, Києва, Вінниці, Чернігова та інших міст і громад.

Карпати, спорт і нові друзі

Кожна табірна зміна тривала десять днів. Програма поєднувала футбол і фізичну активність із походами в гори, командними квестами, творчими заняттями, спортивними естафетами та відпочинком біля вогнища.  Для багатьох дітей поїздка стала можливістю вперше побачити Карпати, переночувати в наметі, піднятися в гори або просто провести час із ровесниками без звичного відчуття щоденної напруги.

"Перший раз ночував у наметі в горах! Спочатку трохи боявся, бо навколо темно і звуки якісь незвичні. А потім було дуже круто: ми сиділи біля вогнища, сміялися, а вранці прокинулися, вийшли з намету, а навколо гори. І хмаринки ніби плавають у мене під ногами!" — розповідає 11-річний Олександр із Харкова.

Для семирічної Кароліни із Запоріжжя головним спогадом стали друзі: "Я думала, що ми просто приїдемо відпочити, а в таборі знайшла багато нових друзів. Ми разом купалися в басейні, ходили в гори, гралися і малювали. Тепер мені трохи сумно, бо все закінчується, і я вже не хочу їхати додому".

Психологічна підтримка та розвиток потенціалу

Окремою складовою "Королівського відпочинку" стала психологічна підтримка. Діти працювали з психологами за системою та книгою "Я можу", спрямованою на розвиток внутрішньої стійкості, впевненості в собі та особистого потенціалу.

Водночас організатори робили акцент не на жалості чи складному досвіді дітей, а на можливостях, нових враженнях і підтримці. Дорослі допомагали учасникам спробувати нове, відчути себе частиною команди та повірити у власні сили.

За словами засновника Betking Foundation Павла Журила, саме це є одним із ключових завдань проєкту.

""Королівський відпочинок" — це простір, де діти можуть відновитися, отримати новий досвід, знайти друзів і відчути підтримку команди. Для нас важливо, щоб кожна дитина тут могла спробувати щось нове, повірити у свої можливості й побачити, що їй під силу більше, ніж вона думала. Ми бачимо, як уже за кілька днів діти стають більш відкритими та впевненими у собі, починають сміливіше мріяти й дивитися вперед. Саме таким ми й хотіли бачити цей проєкт: місцем, де народжуються нові мрії та з’являються сили для їх здійснення", — наголосив Павло Журило.

"Королівський відпочинок" — частина системної роботи Betking Foundation

"Королівський відпочинок" є частиною довгострокової роботи Betking Foundation, що входить до складу King Group. Фонд розвиває проєкти, які підтримують дітей через спорт, спільноту та новий досвід.

Серед інших ініціатив — "Королівська подорож", "День із командою Королів" та "Королівський кубок". Разом ці проєкти створюють для дітей більше можливостей грати, розвиватися, знаходити друзів, відновлюватися та впевнено дивитися у майбутнє.

Лілія Подоляк

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