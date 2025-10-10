Семь человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Кировоградской области
Киев • УНН
10 октября 2025 года в Александрии произошло ДТП с участием автобуса и автомобиля Nissan. Семь человек получили телесные повреждения, двое госпитализированы.
В Кировоградской области семь человек пострадали в ДТП с участием автобуса и кроссовера Nissan X-Trail, открыто уголовное производство, сообщили в пятницу в ГУНП в области, пишет УНН.
Детали
ДТП с участием автобуса под управлением водителя 1961 года рождения и автомобиля Nissan X-Trail под управлением водителя 1996 года рождения, как сообщается, произошло 10 октября около 09:00 в Александрии.
В результате ДТП один пассажир автомобиля, 1976 г.р., и шестеро пассажиров автобуса, в возрасте от 62 до 84 лет, получили телесные повреждения, из которых двое были доставлены в медицинское учреждение
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
