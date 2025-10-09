На Львовщине автомобиль столкнулся с маршруткой: пять человек пострадали
Киев • УНН
ДТП произошло 8 октября: автомобиль Volkswagen Golf столкнулся с автобусом Mercedes-Benz Citaro. Водитель легковушки, его пассажирка и трое пассажиров маршрутки получили травмы.
Во Львовской области в результате столкновения автомобиля с маршрутным такси пострадали 5 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции Украины во Львовской области.
Детали
ДТП произошло 8 октября, около 14:40, в селе Зимна Вода Львовского района. Автомобиль Volkswagen Golf, которым управлял 56-летний мужчина Львовского района, столкнулся с автобусом Mercedes-Benz Citaro под управлением 31-летнего мужчины.
В результате аварии пострадали водитель легковушки и его пассажирка, 31-летняя женщина, а также трое пассажиров маршрутки в возрасте 52, 70 и 26 лет, соответственно.
По данному факту открыто производство ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет.
Напомним
В Ровенской области перед судом предстанет правоохранитель, который в мае текущего года, находясь в нетрезвом состоянии, совершил ДТП. Тогда погибла женщина, а ее 15-летняя дочь получила травмы средней тяжести.