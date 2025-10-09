На Львовщине автомобиль столкнулся с маршруткой: пять человек пострадали

$41.400.09
48.140.04
ukenru
09:40 • 9222 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
09:10 • 14463 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
08:36 • 11818 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
08:06 • 12867 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
07:35 • 21149 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
07:20 • 14162 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
05:56 • 14829 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15 • 16459 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
8 октября, 19:17 • 26400 просмотра
С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии
8 октября, 18:01 • 48604 просмотра
Развестись через "Дію" можно будет уже в 2026 году
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.6м/с
89%
745мм
Популярные новости
БПЛА атаковали Волгоградскую область: горят объекты топливно-энергетического комплексаPhoto9 октября, 01:52 • 30233 просмотра
В Украине усилятся дожди: прогноз погоды на сегодняPhoto9 октября, 03:56 • 8150 просмотра
Тарифы принесли мир в мир: Трамп заявил, что его экономическая стратегия останавливает войны9 октября, 04:10 • 13564 просмотра
Toyota собирается выпустить "первые в мире" полностью твердотельные аккумуляторы для электромобилей06:16 • 5866 просмотра
ООН сократит четверть миротворцев в девяти горячих точках мира из-за нехватки средств07:24 • 11705 просмотра
публикации
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек09:40 • 9264 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Эксклюзив
09:10 • 14485 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Эксклюзив
07:35 • 21164 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 58715 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру8 октября, 12:14 • 64358 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Руслан Кравченко
Алексей Гончаренко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Черниговская область
Одесская область
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 25380 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 42786 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 56769 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 58393 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 109376 просмотра
Актуальное
Financial Times
Лекарственные средства
MIM-104 Patriot
НАСАМС
ИРИС-Т

На Львовщине автомобиль столкнулся с маршруткой: пять человек пострадали

Киев • УНН

 • 568 просмотра

ДТП произошло 8 октября: автомобиль Volkswagen Golf столкнулся с автобусом Mercedes-Benz Citaro. Водитель легковушки, его пассажирка и трое пассажиров маршрутки получили травмы.

На Львовщине автомобиль столкнулся с маршруткой: пять человек пострадали

Во Львовской области в результате столкновения автомобиля с маршрутным такси пострадали 5 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции Украины во Львовской области.

Детали

ДТП произошло 8 октября, около 14:40, в селе Зимна Вода Львовского района. Автомобиль Volkswagen Golf, которым управлял 56-летний мужчина Львовского района, столкнулся с автобусом Mercedes-Benz Citaro под управлением 31-летнего мужчины.

В результате аварии пострадали водитель легковушки и его пассажирка, 31-летняя женщина, а также трое пассажиров маршрутки в возрасте 52, 70 и 26 лет, соответственно.

По данному факту открыто производство ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет.

Напомним

В Ровенской области перед судом предстанет правоохранитель, который в мае текущего года, находясь в нетрезвом состоянии, совершил ДТП. Тогда погибла женщина, а ее 15-летняя дочь получила травмы средней тяжести.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧППроисшествияАвто
Национальная полиция Украины
Львовская область
Ровненская область