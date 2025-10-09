На Львівщині автомобіль зіткнувся з маршруткою: п'ятеро людей постраждали
Київ • УНН
ДТП сталась 8 жовтня: автомобіль Volkswagen Golf зіткнувся з автобусом Mercedes-Benz Citaro. Водій легковика, його пасажирка та троє пасажирів маршрутки отримали травми.
На Львівщині внаслідок зіткнення автомобіля з маршрутним таксі постраждали 5 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління Національної поліції України у Львівській області.
Деталі
ДТП сталась 8 жовтня, близько 14:40, у селі Зимна Вода Львівського району. Автомобіль Volkswagen Golf, яким керував 56-річний чоловік Львівського району, зіткнувся з автобусом Mercedes-Benz Citaro під керуванням 31-річного чоловіка.
Внаслідок аварії отримали водій легковика та його пасажирка, 31-річна жінка, а також троє пасажирів маршрутки у віці 52, 70 і 26 років, відповідно.
За даним фактом відкрито провадження ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті передбачає обмеження волі до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.
Нагадаємо
У Рівненській області перед судом постане правоохоронець, який у травні поточного року, перебуваючи у нетверезому стані, спричинив ДТП. Тоді загинула жінка, а її 15-річна донька отримала травми середньої тяжкості.