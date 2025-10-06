На Рівненщині судитимуть правоохоронця, який спричинив смертельну ДТП в стані алкогольного сп'яніння – ДБР

На Рівненщині судитимуть правоохоронця, який у травні 2025 року п'яним спричинив ДТП, де загинула жінка, а її 15-річна донька отримала травми середньої тяжкості. Обвинувальний акт вже передано до суду, чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення.