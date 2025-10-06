На Рівненщині судитимуть правоохоронця, який спричинив смертельну ДТП в стані алкогольного сп'яніння – ДБР
Київ • УНН
На Рівненщині судитимуть правоохоронця, який у травні 2025 року п'яним спричинив ДТП, де загинула жінка, а її 15-річна донька отримала травми середньої тяжкості. Обвинувальний акт вже передано до суду, чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення.
На Рівненщині перед судом постане правоохоронець, який, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, спричинив аварію зі смертельними наслідками. Внаслідок ДТП загинула жінка, а її донька отримала серйозні травми. Про це повідомляє ДБР, пише УНН.
Деталі
Слідчі Державного бюро розслідувань за підтримки внутрішньої безпеки Державної прикордонної служби завершили досудове розслідування щодо інциденту, що стався у травні цього року на Рівненщині. Обвинувальний акт уже передано до суду.
ДТП на Кіровоградщині: загинули двоє людей, їхні тіла деблокували з понівеченого авто05.10.25, 11:54 • 4156 переглядiв
Трагедія трапилася 15 травня 2025 року близько 19:15 неподалік села Дроздинь. Правоохоронець, перебуваючи за кермом власного автомобіля у стані сильного алкогольного сп’яніння – 1,9 проміле, – не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, після чого авто перекинулося.
У машині, окрім водія, перебували мати з донькою, яких він погодився підвезти.
51-річна жінка загинула одразу на місці події, а 15-річна дівчина була госпіталізована до лікарні із численними травмами, зокрема, струсом мозку, переломом щелепи, ранами обличчя тощо. Такі травми належать до середньої тяжкості тілесних ушкоджень
Після аварії водія затримали, та повідомили про підозру. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. За інформацією ДБР, чоловік визнав провину та висловив каяття.
Його обвинувачують за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил дорожнього руху в стані сп’яніння, що призвело до смерті людини та середньої тяжкості травм в іншої потерпілої.
Якщо провину буде доведено, правоохоронцю загрожує до 10 років позбавлення волі.
Одна людина загинула, троє, включно з дитиною - травмовані: смертельна ДТП сталась на Київщині03.10.25, 19:27 • 3491 перегляд