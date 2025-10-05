$41.280.00
48.500.00
ukenru
07:57 • 7460 перегляди
ДТП на Кіровоградщині: загинули двоє людей, їхні тіла деблокували з понівеченого авто

Київ • УНН

 • 892 перегляди

На автотрасі М-30 "Стрій - Ізварине" зіткнулись легковик і вантажівка: загинули чоловік 1988 року народження та жінка 2002 року народження.

ДТП на Кіровоградщині: загинули двоє людей, їхні тіла деблокували з понівеченого авто

На Кіровоградщині рятувальники деблокували тіла чоловіка та жінки з пошкодженого внаслідок ДТП автомобіля. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ ДСНС України у Кіровоградській області.

Деталі

Трагедія сталась 4 жовтня о 19:18 на автотрасі М-30 "Стрій - Ізварине", біля с. Куколівка Попельнастівської громади Олександрійського району.

Аварія сталася за участі вантажівки та легковика, внаслідок чого загинули чоловік 1988 року народження та жінка 2002 року народження.

Рятувальники деблокували їхні тіла з авто за допомогою гідравлічного інструменту. Правоохоронці з’ясовують деталі ДТП.

Нагадаємо

На Київщині водій Mercedes-Benz виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Volkswagen. Під час ДТП загинув 52-річний водій Volkswagen:  троє пасажирів опинились в лікарні, серед них - 16-річна дівчина.

Євген Устименко

