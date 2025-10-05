ДТП в Кировоградской области: погибли два человека, их тела деблокировали из искореженного авто
На автотрассе М-30 "Стрый - Изварино" столкнулись легковушка и грузовик: погибли мужчина 1988 года рождения и женщина 2002 года рождения.
В Кировоградской области спасатели деблокировали тела мужчины и женщины из поврежденного в результате ДТП автомобиля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Кировоградской области.
Подробности
Трагедия произошла 4 октября в 19:18 на автотрассе М-30 "Стрый - Изварино", возле с. Куколовка Попельнастовской общины Александрийского района.
Авария произошла с участием грузовика и легковушки, в результате чего погибли мужчина 1988 года рождения и женщина 2002 года рождения.
Спасатели деблокировали их тела из авто с помощью гидравлического инструмента. Правоохранители выясняют детали ДТП.
Напомним
В Киевской области водитель Mercedes-Benz выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Во время ДТП погиб 52-летний водитель Volkswagen: трое пассажиров оказались в больнице, среди них - 16-летняя девушка.