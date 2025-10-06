В Ровенской области будут судить правоохранителя, который совершил смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения – ГБР

$41.230.05
Эксклюзив
12:45
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
10:30
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
10:10
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
Эксклюзивы
Ночная атака на Харьков: четыре человека пострадали, город обесточен6 октября, 03:21 • 26312 просмотра
Более 5000 кубинцев воюют на стороне России против Украины - Reuters6 октября, 06:22 • 6864 просмотра
Рубио назвал потенциального преемника Трампа на выборах президента США6 октября, 06:25 • 9816 просмотра
Российские войска ночью в очередной раз атаковали энергетику - снова в Черниговской области6 октября, 06:37 • 19285 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября08:19 • 20165 просмотра
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужинаPhoto12:01 • 6694 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября08:19 • 20238 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto6 октября, 06:06 • 41552 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 170538 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 99264 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Рустем Умеров
Александр Охрименко
Украина
Нидерланды
Соединённые Штаты
Литва
Одесса
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 57878 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 54772 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 130465 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 63014 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 64610 просмотра
Бильд
YouTube
ТикТок
Северный поток
R-360 Нептун

В Ровенской области будут судить правоохранителя, который совершил смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения – ГБР

Киев • УНН

 736 просмотра

В Ровенской области будут судить правоохранителя, который в мае 2025 года пьяным совершил ДТП, где погибла женщина, а ее 15-летняя дочь получила травмы средней тяжести. Обвинительный акт уже передан в суд, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

В Ровенской области будут судить правоохранителя, который совершил смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения – ГБР

В Ровенской области перед судом предстанет правоохранитель, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником аварии со смертельным исходом. В результате ДТП погибла женщина, а ее дочь получила серьезные травмы. Об этом сообщает ГБР, пишет УНН.

Детали

Следователи Государственного бюро расследований при поддержке внутренней безопасности Государственной пограничной службы завершили досудебное расследование инцидента, произошедшего в мае этого года в Ровенской области. Обвинительный акт уже передан в суд.

ДТП в Кировоградской области: погибли два человека, их тела деблокировали из искореженного авто05.10.25, 11:54 • 4154 просмотра

Трагедия произошла 15 мая 2025 года около 19:15 недалеко от села Дроздынь. Правоохранитель, находясь за рулем собственного автомобиля в состоянии сильного алкогольного опьянения – 1,9 промилле, – не справился с управлением, выехал на обочину, после чего автомобиль перевернулся.

В машине, кроме водителя, находились мать с дочерью, которых он согласился подвезти. 

51-летняя женщина погибла сразу на месте происшествия, а 15-летняя девушка была госпитализирована в больницу с многочисленными травмами, в частности, сотрясением мозга, переломом челюсти, ранами лица и т.д. Такие травмы относятся к средней тяжести телесных повреждений 

– сообщают в ГБР.

После аварии водителя задержали и сообщили о подозрении. Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. По информации ГБР, мужчина признал вину и выразил раскаяние.

Его обвиняют по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека и средней тяжести травмы у другой потерпевшей.

Если вина будет доказана, правоохранителю грозит до 10 лет лишения свободы.

Один человек погиб, трое, включая ребенка, травмированы: смертельное ДТП произошло в Киевской области03.10.25, 19:27 • 3491 просмотр

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
Государственная граница Украины
Ровненская область
Киевская область
Кировоградская область
Государственная пограничная служба Украины