В Ровенской области будут судить правоохранителя, который совершил смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения – ГБР
Киев • УНН
В Ровенской области будут судить правоохранителя, который в мае 2025 года пьяным совершил ДТП, где погибла женщина, а ее 15-летняя дочь получила травмы средней тяжести. Обвинительный акт уже передан в суд, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
В Ровенской области перед судом предстанет правоохранитель, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником аварии со смертельным исходом. В результате ДТП погибла женщина, а ее дочь получила серьезные травмы. Об этом сообщает ГБР, пишет УНН.
Детали
Следователи Государственного бюро расследований при поддержке внутренней безопасности Государственной пограничной службы завершили досудебное расследование инцидента, произошедшего в мае этого года в Ровенской области. Обвинительный акт уже передан в суд.
Трагедия произошла 15 мая 2025 года около 19:15 недалеко от села Дроздынь. Правоохранитель, находясь за рулем собственного автомобиля в состоянии сильного алкогольного опьянения – 1,9 промилле, – не справился с управлением, выехал на обочину, после чего автомобиль перевернулся.
В машине, кроме водителя, находились мать с дочерью, которых он согласился подвезти.
51-летняя женщина погибла сразу на месте происшествия, а 15-летняя девушка была госпитализирована в больницу с многочисленными травмами, в частности, сотрясением мозга, переломом челюсти, ранами лица и т.д. Такие травмы относятся к средней тяжести телесных повреждений
После аварии водителя задержали и сообщили о подозрении. Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. По информации ГБР, мужчина признал вину и выразил раскаяние.
Его обвиняют по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека и средней тяжести травмы у другой потерпевшей.
Если вина будет доказана, правоохранителю грозит до 10 лет лишения свободы.
