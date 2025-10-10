Сім людей постраждали в ДТП за участю автобуса на Кіровоградщині
Київ • УНН
10 жовтня 2025 року в Олександрії сталася ДТП за участю автобуса та автомобіля Nissan. Семеро людей отримали тілесні ушкодження, двох госпіталізовано.
У Кіровоградській області сім людей постраждали в ДТП за участю автобуса та кросовера Nissan X-Trail, відкрито кримінальне провадження, повідомили у п'ятницю у ГУНП в області, пише УНН.
Деталі
ДТП за участю автобуса, під керуванням водія 1961 року народження, та автомобіля Nissan X-Trail, під керуванням водія 1996 року народження, як повідомляється, сталася 10 жовтня близько 09:00 в Олександрії.
Унаслідок ДТП один пасажир автомобіля, 1976 р.н., та шестеро пасажирів автобуса, віком від 62 до 84 років, отримали тілесні ушкодження, із яких двоє було доправлено до медичного закладу
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
