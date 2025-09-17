Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка Украины

В среду, 17 сентября, стартовала стадия 1/16 финала Кубка Украины. В первых матчах игрового дня "ЛНЗ" одолел "Металлист", "Кривбасс", хоть и победил, однако все равно покинул турнир, "Шахтер" выбивает любительский "Полесье Ставки", а матч между "Динамо" и "Александрией" был задержан на час из-за воздушной тревоги, пишет УНН.

УПЛ сильнее первой лиги

Первый матч Кубка Украины 1/16 открывали в Ужгороде перволиговый харьковский "Металлист" и черкасский "ЛНЗ".

Первый гол в поединке на 22-й минуте забил центральный полузащитник "ЛНЗ" Вячеслав Танковский. В начале второго тайма нападающий черкасцев Марк Ассинор уверенно реализовал пенальти, закрепив преимущество для своей команды - 2:0.

"ЛНЗ": Паламарчук – Дайко (Каплиенко), Дидык, Горин – Кузык, Рябов, Яшари (Авагимян), Танковский (Ноникашвили), Пасич – Ассинор (Кравчук), Пастух.

"Металлист": Рыбак – Федорив, Мизюк, Шерстюк – Луцив П, Багачанский, Цвиренко, Подручный, Ориховский – Исаенко, Кайдалов.

"Кривбасс" побеждает, но вылетает из турнира

Криворожский "Кривбасс" встречался в гостях с представителем Первой лиги – ФК "Чернигов".

Под занавес первого тайма Егор Твердохлеб реализовал пенальти, чем вывел "Кривбасс" вперед, однако уже в дебюте второго тайма, благодаря голу с пенальти Вячеслава Койдана "Чернигов" сравнял.

Матч перешел в серию пенальти, где победу одержал "Кривбасс". Однако, команда совершила грубую ошибку, из-за чего вылетела из турнира. Дело в том, что на 69-й минуте криворожская команда провела двойную замену: Парако и Шевченко вместо соответственно Микитишина и Задераки.

"После этого на поле одновременно находились три украинца и восемь легионеров, что является нарушением регламента соревнований. К сожалению, это была критическая коммуникационная ошибка во время напряженной выездной игры. Уважаемые болельщики, мы невероятно расстроены этой ситуацией. Все игроки, тренеры и сотрудники клуба приносят свои искренние извинения за эту ошибку. Да, это человеческий фактор, но в первую очередь "Кривбасс" - это команда. Мы всегда вместе отвечаем за результат, независимо от того, победа это или поражение. Очень жаль терять результат не по спортивному принципу, но это точно не сломает нас - мы станем только сильнее", - заявили в клубе.

ФК "Чернигов": Татаренко - Картушов, Фатеев, Шушко - Шумило (Зенченко), Мироненко (Бибик), Койдан (Новиков), Шалфеев - Безгубченко (Чабан), Порохня, Кулик (Сахно).

"Кривбасс": Кемкин - Юрчец, Конате, Рохас (Виливалд), Боржес - Араухо (Мулик), Задерака (к) (Шевченко), Твердохлеб, Лин (Каменский), Мендоза - Микитишин (Парако).

Что интересно, матч между командами показывали даже на китайском телевидении.

"Виктория" сильнее "Левого берега"

В домашнем матче против сумской "Виктории" "Левый берег" уступил с минимальным счетом - 0:1.

Единственный гол во встрече был забит на 23-й минуте - защитник гостей Дудник выиграл второй этаж после подачи с фланга и вывел "Викторию" вперед. Уже через несколько минут после этого команда гостей осталась в меньшинстве - Кныш получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Несмотря на численное преимущество, "аисты" так и не смогли хотя бы забить, а в компенсированное время составы сравнялись - Егор Гуничев получил прямую красную карточку.

"Левый берег": Механив (к) – Соколов, Чуев (Якимов), Самар, Сидней – Тищенко, Косовский (Гереш), Гуничев, Воробчак (Синица) Венделл (Шастал) – Резник (Сухоручко).

"Виктория": Кучерук - Бойко, Дудник, Кныш, Лебеденко - А. Рябой, Д. Рябой, Сасовский, Сейтхалилов - Шарай, Шпиренок.

Чудо не произошло

В предпоследнем матче донецкий "Шахтер" играл с любительским "Полесье Ставки". На 45-й минуте новичок "Шахтера" Изаки выполнил подачу с правого углового, а другой новичок Лука Мейреллиш выпрыгнул выше всех на ближней штанге и головой переправил мяч в сетку – 0:1.

На 74-й минуте забил уже сам Изаки, однако судья отменил взятие ворот из-за игры рукой у бразильца. В итоге матч завершился минимальной победой "Шахтера" - 1:0.

"Шахтер": Фесюн - Винисиус Тобиас, Назарина (к), Грам - Фарина, Крыськив (Бондарь), Глущенко, Изаки - Невертон (Мейреллиш), Лукас, Швед (Алиссон).

"Полесье": Пазенко - Балацкий, Дучев, Климчук, Максимец - Мельничук, Бороденко, Головко - Задоя, Руденко, Чернецкий.

Воздушная тревога и дебютный гол

Последний матч провели в Александрии, куда к одноименной команде приехало киевское "Динамо". Поединок был перенесен почти на час из-за воздушной тревоги в Александрийском районе Кировоградской области.

На 22-й минуте "Динамо" открыло счет в матче: Пихаленок с правого фланга перевел мяч на дальнюю сторону штрафной площади, удары Кабаева и Шапаренко были заблокированы большим частоколом ног защитников, но мяч отскочил на линию штрафной площади, куда набежал Пихаленок и классным обводящим ударом попал точно в угол ворот – 0:1.

На 58-й минуте "Александрия" сравняла: после подачи с углового новичок киевлян Бленуце, пытаясь помочь защитникам, срезал мяч в собственные ворота – 1:1.

На 85-й минуте "Динамо" все-таки вышло вперед: Буяльский вывел к воротам Волошина, Назар прострелил, Бленуце зацепиться за мяч не смог, но на сферу очень удачно набежал дебютант "бело-синих" Огундана и с района 11-метровой отметки попал в верхний угол – 1:2.