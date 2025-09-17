Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку України

У середу, 17 вересня, стартувала стадія 1/16 фіналу Кубку України. У перших матчах ігрового дня "ЛНЗ" здолав "Металіст", "Кривбас", хоч і переміг, однак все одно залишив турнір, "Шахтар" вибиває аматорський "Полісся Ставки", а матч між "Динамо" та "Олександрією" було затримано на годину через повітряну тривогу, пише УНН.

УПЛ сильніша за першу лігу

Перший матч Кубку України 1/16 відкривали в Ужгороді першоліговий харківський "Металіст" та черкаський "ЛНЗ".

Перший гол у поєдинку на 22-й хвилині забив центральний півзахисник "ЛНЗ" В’ячеслав Танковський. На початку другого тайму нападник черкасців Марк Ассінор впевнено реалізував пенальті, закріпивши перевагу для своєї команди - 2:0.

"ЛНЗ": Паламарчук – Дайко (Каплієнко), Дідик, Горін – Кузик, Рябов, Яшарі (Авагімян), Танковський (Нонікашвілі), Пасіч – Ассінор (Кравчук), Пастух.

"Металіст": Рибак – Федорів, Мизюк, Шерстюк – Луців П, Багачанський, Цвіренко, Підручний, Оріховський – Ісаєнко, Кайдалов.

"Кривбас" перемагає, але вилітає з турніру

Криворізький "Кривбас" зустрічався в гостях з представником Першої ліги – ФК "Чернігів".

Під завісу першого тайму Єгор Твердохліб реалізував пенальті, чим вивів "Кривбас" вперед, однак вже в дебюті другого тайму, завдяки голу з пенальті В'ячеслава Койдана "Чернігів" зрівняв.

Матч перейшов у серію пенальті, де перемогу здобув "Кривбас". Однак, команда зробила грубу помилку, через що вилетіла з турніру. Справа в тому, що на на 69-й хвилині криворізька команда провела подвійну заміну: Парако і Шевченко замість відповідно Микитишина і Задераки.

"Після цього на полі одночасно перебували три українці та вісім легіонерів, що є порушенням регламенту змагань. На жаль, це була критична комунікаційна помилка під час напруженої виїзної гри. Шановні вболівальники, ми неймовірно засмучені цією ситуацією. Усі гравці, тренери та працівники клубу приносять свої щирі вибачення за цю помилку. Так, це людський фактор, але в першу чергу "Кривбас" - це команда. Ми завжди разом відповідаємо за результат, незалежно від того, перемога це чи поразка. Дуже прикро втрачати результат не за спортивним принципом, але це точно не зламає нас - ми станемо лише сильнішими", - заявили в клубі.

ФК "Чернігів": Татаренко - Картушов, Фатєєв, Шушко - Шумило (Зенченко), Мироненко (Бибік), Койдан (Новіков), Шалфєєв - Безгубченко (Чабан), Порохня, Кулик (Сахно).

"Кривбас": Кемкін - Юрчец, Конате, Рохас (Вілівальд), Боржес - Араухо (Мулик), Задерака (к) (Шевченко), Твердохліб, Лін (Каменський), Мендоза - Микитишин (Парако).

Що цікаво, матч між командами показували навіть на китайському телебаченні.

"Вікторія" сильніша за "Лівий берег"

У домашньому матчі проти сумської "Вікторії" "Лівий берег" поступилися з мінімальним рахунком - 0:1.

Єдиний гол у зустрічі був забитий на 23-й хвилині - захисник гостей Дудник виграв другий поверх після подачі з флангу та вивів "Вікторію" вперед. Вже за декілька хвилин після цього команда гостей залишилася в меншості - Книш отримав другу жовту картку й залишив поле.

Попри чисельну перевагу, "лелеки" так і не спромоглися бодай забити, а у компенсований час склади зрівнялися - Єгор Гунічев отримав пряму червону картку.

"Лівий берег": Механів (к) – Соколов, Чуєв (Якимів), Самар, Сідней – Тіщенко, Косовський (Гереш), Гунічев, Воробчак (Синиця) Венделл (Шастал) – Різник (Сухоручко).

"Вікторія": Кучерук - Бойко, Дудник, Книш, Лебеденко - А. Рябий, Д. Рябий, Сасовський, Сейтхалілов - Шарай, Шпірьонок.

Дива не сталося

У передостанньому матчі донецький "Шахтар" грав з аматорським "Полісся Ставки". На 45-й хвилині новачок "Шахтаря" Ізакі виконав подачу з правого кутового, а інший новачок Лука Мейрелліш вистрибнув найвище на ближній стійці й головою переправив мʼяч у сітку – 0:1.

На 74-й хвилині забив вже сам Ізакі, однак суддя скасував взяття воріт через гру рукою в бразильця. Зрештою матч завершився мінімальною перемогою "Шахтаря" - 1:0.

"Шахтар": Фесюн - Вінісіус Тобіас, Назарина (к), Грам - Фарина, Криськів (Бондар), Глущенко, Ізакі - Невертон (Мейрелліш), Лукас, Швед (Аліссон).

"Полісся": Пазенко - Балацький, Дучев, Климчук, Максимець - Мельничук, Бороденко, Головко - Задоя, Руденко, Чернецький.

Повітряна тривога та дебютний гол

Останній матч провели в Олександрії, куди до однойменної команди завітало київське "Динамо". Поєдинок було перенесено майже на годину через повітряну тривогу в Олександрійському районі на Кіровоградщині.

На 22-й хвилині "Динамо" відкрило рахунок в матчі: Піхальонок з правого флангу перевів м’яча на дальню сторону штрафного майданчика, удари Кабаєва та Шапаренка були заблоковані великим частоколом ніг захисників, але м’яч відскочив на лінію штрафного майданчика, куди набіг Піхальонок та класним обвідним ударом поцілив точно в кут воріт – 0:1.

На 58-й хвилині "Олександрія" зрівняла: після подачі з кутового новачок киян Бленуце, намагаючись допомогти захисникам, зрізав м’яча у власні ворота – 1:1.

На 85-й хвилині "Динамо" таки вийшло вперед: Буяльський вивів до воріт Волошина, Назар прострілив, Бленуце зачепитися за м’яча не зміг, але на сферу дуже вдало набіг дебютант "біло-синіх" Огундана та з району 11-метрової позначки поцілив у верхній кут – 1:2.