Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку України

$41.180.06
48.660.16
ukenru
19:21 • 1006 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17:46 • 6572 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
16:51 • 12419 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
15:01 • 13452 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33 • 20113 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 33983 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 33089 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 38951 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 38539 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 104371 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2.1м/с
91%
749мм
Популярнi новини
25 мільйонів перетинів та сотні порушників: речник ДПСУ розповів, що відбувається на кордоні з ЄС та Молдовою17 вересня, 10:38 • 9874 перегляди
Батько вбитої у США Ірини Заруцької виїхав за кордон, інформація про те, що його не випускали, є неправдивою - Демченко17 вересня, 10:56 • 18287 перегляди
Король Чарльз може вплинути на позицію Трампа щодо України - Politico 17 вересня, 11:08 • 23198 перегляди
Співробітники САП та НАБУ виписали собі сотні тисяч допомоги від держави "на соціально-побутові потреби" та виводять їх за кордон – розслідування17 вересня, 12:20 • 4616 перегляди
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу17 вересня, 12:21 • 21296 перегляди
Публікації
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo19:21 • 1008 перегляди
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу17 вересня, 12:21 • 21347 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto17 вересня, 08:16 • 54541 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 104375 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 121508 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Чарльз ІІІ
Королева Камілла
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Велика Британія
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою18:36 • 2582 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17:52 • 4400 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17:24 • 4060 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 40612 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26 • 45769 перегляди
Актуальне
Дія (сервіс)
MIM-104 Patriot
Мі-8
ChatGPT
E-6 Mercury

Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку України

Київ • УНН

 • 1002 перегляди

17 вересня відбулися перші матчі 1/16 фіналу Кубку України. "ЛНЗ" здолав "Металіст", а "Кривбас" вибув з турніру через порушення регламенту, попри перемогу над ФК "Чернігів".

Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку України

У середу, 17 вересня, стартувала стадія 1/16 фіналу Кубку України. У перших матчах ігрового дня "ЛНЗ" здолав "Металіст", "Кривбас", хоч і переміг, однак все одно залишив турнір, "Шахтар" вибиває аматорський "Полісся Ставки", а матч між "Динамо" та "Олександрією" було затримано на годину через повітряну тривогу, пише УНН.

УПЛ сильніша за першу лігу

Перший матч Кубку України 1/16 відкривали в Ужгороді першоліговий харківський "Металіст" та черкаський "ЛНЗ".

Перший гол у поєдинку на 22-й хвилині забив центральний півзахисник "ЛНЗ" В’ячеслав Танковський. На початку другого тайму нападник черкасців Марк Ассінор впевнено реалізував пенальті, закріпивши перевагу для своєї команди - 2:0.

"ЛНЗ": Паламарчук – Дайко (Каплієнко), Дідик, Горін – Кузик, Рябов, Яшарі (Авагімян), Танковський (Нонікашвілі), Пасіч – Ассінор (Кравчук), Пастух.

"Металіст": Рибак – Федорів, Мизюк, Шерстюк – Луців П, Багачанський, Цвіренко, Підручний, Оріховський – Ісаєнко, Кайдалов.

"Кривбас" перемагає, але вилітає з турніру

Криворізький "Кривбас" зустрічався в гостях з представником Першої ліги – ФК "Чернігів".

Під завісу першого тайму Єгор Твердохліб реалізував пенальті, чим вивів "Кривбас" вперед, однак вже в дебюті другого тайму, завдяки голу з пенальті В'ячеслава Койдана "Чернігів" зрівняв.

Матч перейшов у серію пенальті, де перемогу здобув "Кривбас". Однак, команда зробила грубу помилку, через що вилетіла з турніру. Справа в тому, що на на 69-й хвилині криворізька команда провела подвійну заміну: Парако і Шевченко замість відповідно Микитишина і Задераки.

"Після цього на полі одночасно перебували три українці та вісім легіонерів, що є порушенням регламенту змагань. На жаль, це була критична комунікаційна помилка під час напруженої виїзної гри. Шановні вболівальники, ми неймовірно засмучені цією ситуацією. Усі гравці, тренери та працівники клубу приносять свої щирі вибачення за цю помилку. Так, це людський фактор, але в першу чергу "Кривбас" - це команда. Ми завжди разом відповідаємо за результат, незалежно від того, перемога це чи поразка. Дуже прикро втрачати результат не за спортивним принципом, але це точно не зламає нас - ми станемо лише сильнішими", - заявили в клубі.

ФК "Чернігів": Татаренко - Картушов, Фатєєв, Шушко - Шумило (Зенченко), Мироненко (Бибік), Койдан (Новіков), Шалфєєв - Безгубченко (Чабан), Порохня, Кулик (Сахно).

"Кривбас": Кемкін - Юрчец, Конате, Рохас (Вілівальд), Боржес - Араухо (Мулик), Задерака (к) (Шевченко), Твердохліб, Лін (Каменський), Мендоза - Микитишин (Парако).

Що цікаво, матч між командами показували навіть на китайському телебаченні.

"Вікторія" сильніша за "Лівий берег"

У домашньому матчі проти сумської "Вікторії" "Лівий берег" поступилися з мінімальним рахунком - 0:1.

Єдиний гол у зустрічі був забитий на 23-й хвилині - захисник гостей Дудник виграв другий поверх після подачі з флангу та вивів "Вікторію" вперед. Вже за декілька хвилин після цього команда гостей залишилася в меншості - Книш отримав другу жовту картку й залишив поле.

Попри чисельну перевагу, "лелеки" так і не спромоглися бодай забити, а у компенсований час склади зрівнялися - Єгор Гунічев отримав пряму червону картку.

"Лівий берег": Механів (к) – Соколов, Чуєв (Якимів), Самар, Сідней – Тіщенко, Косовський (Гереш), Гунічев, Воробчак (Синиця) Венделл (Шастал) – Різник (Сухоручко).

"Вікторія": Кучерук - Бойко, Дудник, Книш, Лебеденко - А. Рябий, Д. Рябий, Сасовський, Сейтхалілов - Шарай, Шпірьонок.

Дива не сталося

У передостанньому матчі донецький "Шахтар" грав з аматорським "Полісся Ставки". На 45-й хвилині новачок "Шахтаря" Ізакі виконав подачу з правого кутового, а інший новачок Лука Мейрелліш вистрибнув найвище на ближній стійці й головою переправив мʼяч у сітку – 0:1.

На 74-й хвилині забив вже сам Ізакі, однак суддя скасував взяття воріт через гру рукою в бразильця. Зрештою матч завершився мінімальною перемогою "Шахтаря" - 1:0.

"Шахтар": Фесюн - Вінісіус Тобіас, Назарина (к), Грам - Фарина, Криськів (Бондар), Глущенко, Ізакі - Невертон (Мейрелліш), Лукас, Швед (Аліссон).

"Полісся": Пазенко - Балацький, Дучев, Климчук, Максимець - Мельничук, Бороденко, Головко - Задоя, Руденко, Чернецький.

Повітряна тривога та дебютний гол

Останній матч провели в Олександрії, куди до однойменної команди завітало київське "Динамо". Поєдинок було перенесено майже на годину через повітряну тривогу в Олександрійському районі на Кіровоградщині.

На 22-й хвилині "Динамо" відкрило рахунок в матчі: Піхальонок з правого флангу перевів м’яча на дальню сторону штрафного майданчика, удари Кабаєва та Шапаренка були заблоковані великим частоколом ніг захисників, але м’яч відскочив на лінію штрафного майданчика, куди набіг Піхальонок та класним обвідним ударом поцілив точно в кут воріт – 0:1.

На 58-й хвилині "Олександрія" зрівняла: після подачі з кутового новачок киян Бленуце, намагаючись допомогти захисникам, зрізав м’яча у власні ворота – 1:1.

На 85-й хвилині "Динамо" таки вийшло вперед: Буяльський вивів до воріт Волошина, Назар прострілив, Бленуце зачепитися за м’яча не зміг, але на сферу дуже вдало набіг дебютант "біло-синіх" Огундана та з району 11-метрової позначки поцілив у верхній кут – 1:2.

Павло Башинський

СпортПублікації
Шахтар (Донецьк)
Кіровоградська область
ФК «Динамо» Київ
Олександрія
Україна
Ужгород
Кривий Ріг
Донецьк
Чернігів
Черкаси
Суми
Київ