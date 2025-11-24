Betking Foundation провел пятый «День с командой Королей»

$42.270.11
14:30
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Эксклюзив
14:00
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Эксклюзив
13:47
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
13:20
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
13:04
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
12:38
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
12:29
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
11:50
Завтра состоится встреча Коалиции желающих - СМИ
11:25
Ночной арест вместо круглосуточного: апелляционный суд смягчил меру пресечения врачу Odrex по делу о смерти Аднана Кивана
10:32
Украинские облигации подскочили в цене на фоне мирных переговоров - Bloomberg
Популярные новости
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11
Лидеры ЕС собираются на экстренную встречу по переговорам о прекращении войны в Украине: Politico узнало детали24 ноября, 08:21
Трамп о возможном прогрессе в мирных переговорах: "Не верьте, пока не увидите, но что-то хорошее может происходить"10:50
Стрельба между родителями во львовской школе: ранен один человек, дети не пострадали – Садовый10:55
публикации
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
13:47
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
13:20
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Эксклюзив
24 ноября, 07:12
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
23 ноября, 09:30
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Антониу Кошта
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Германия
Польша
УНН Lite
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49
Betking Foundation провел пятый «День с командой Королей»

Киев • УНН

 • 196 просмотра

Когда мечты выходят на поле: благотворительный матч ко Дню защиты детей от Betking Foundation

Betking Foundation провел пятый «День с командой Королей»

Ко Дню защиты детей состоялся пятый, юбилейный благотворительный матч в рамках проекта "День с командой Королей", организованный Betking Foundation и его основателем Павлом Журило. В этот день футбольное поле превратилось в место, где встретились опыт и искренность, уверенность взрослых и светлая детская вера. Именно здесь звездные игроки ProFan сыграли вместе с более чем полусотней юных футболистов — детьми-переселенцами и детьми украинских защитников.

Пятый "День с командой Королей" наполнил воздух смехом, азартом и той особой энергией, которую имеют только дети. Для них это был шанс прикоснуться к своей мечте — не с трибун и не издалека, а прямо на поле, рядом с теми, кого они привыкли видеть только на экране. Здесь дети могли спросить совета, обнять кумира, сделать свой первый совместный пас и вместе праздновать голы.

Сила команды и магия игры

Это была игра, в которой важен был не счет, а каждый момент. Дети и взрослые не просто играли рядом — они стали настоящей командой. Они бежали бок о бок, поддерживали друг друга, смеялись над промахами и сияли от радости, когда мяч оказывался в сетке ворот. Каждый ребенок чувствовал: здесь его видят, здесь его слышат, здесь в него верят.

Игроки ProFan внимательно ловили каждое детское движение — взволнованные глаза вратаря, который впервые выходил на рамку; взрыв радости мальчика, забившего свой первый гол; улыбку девочки, получившей неожиданный пас, в который сама не верила. Дети играли так отважно и искренне, что вдохновляли даже взрослых.

Для малышей это был не просто матч. Это был момент, когда мир как будто становится добрее. Когда кто-то сильнее дает тебе руку и говорит: "Ты можешь". Когда уверенность растет с каждым прикосновением к мячу, а поддержка, которую они почувствовали на поле, еще долго живет в сердце.

Именно такую атмосферу стремится создать Павел Журило вместе с Betking Foundation — атмосферу, в которой каждый ребенок чувствует свою силу и знает, что рядом есть те, кто действительно верит в него.

"Наша настоящая победа — это детские улыбки и вера в себя, которую мы вместе можем им подарить. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал: он важен, он не один, за ним стоит команда, которая всегда поддержит. Такие матчи напоминают: футбол — это не просто игра. Это мост к радости, которая объединяет нас всех", — подчеркивает Павел Журило, основатель Betking Foundation.

Программа и впечатления

После матча праздник продолжился. Дети получили мастер-класс по буллитам от Давида Марковича, фотографировались с кумирами, собирали автографы и получали подарки. У каждого из них в этот день появилась своя история — о сбывшейся мечте и о вере, которая стала крепче.

 Масштабируем добро

Проект "День с командой Королей", созданный и развиваемый Betking Foundation, уже подарил яркие, искренние и теплые эмоции более чем 250 детям в Ровно, Александрии, Ирпене и Киеве.

С каждым новым матчем рождается маленькое чудо: дети получают не просто день игры, а день, в котором их мечты находят поддержку, а внутренняя сила становится ощутимой. Каждый матч становится новым прикосновением к детским сердцам, новой возможностью подарить радость, веру и ощущение того, что рядом всегда есть команда, которой они небезразличны.

В футболе всегда можно посчитать голы. Но самое ценное то, что не измеряется цифрами: восторженные глаза, новые друзья, уверенность в себе и счастье, которое дети уносят домой. Именно это тихое, искреннее послевкусие радости и является настоящей победой для всех.

О Betking Foundation

Благотворительный фонд Betking Foundation, основанный Павлом Журило и являющийся частью King Group, превращает социальные инициативы в реальные возможности для детей и молодежи. Особое внимание фонд уделяет детям-переселенцам и тем, кто потерял родных из-за войны, помогая им через спорт, образование и психологическую поддержку. Betking Foundation инвестирует ресурсы в формирование здоровой и безопасной среды для детей, помогает им развивать командный дух, получать новые знания и восстанавливать эмоциональный баланс. Социальная миссия фонда — создавать возможности для гармоничного развития и социальной адаптации молодого поколения.

Лилия Подоляк

Новости Бизнеса
Война в Украине
благотворительность
Александрия
Ровно
Киев