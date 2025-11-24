Betking Foundation провел пятый «День с командой Королей»

Ко Дню защиты детей состоялся пятый, юбилейный благотворительный матч в рамках проекта "День с командой Королей", организованный Betking Foundation и его основателем Павлом Журило. В этот день футбольное поле превратилось в место, где встретились опыт и искренность, уверенность взрослых и светлая детская вера. Именно здесь звездные игроки ProFan сыграли вместе с более чем полусотней юных футболистов — детьми-переселенцами и детьми украинских защитников.

Пятый "День с командой Королей" наполнил воздух смехом, азартом и той особой энергией, которую имеют только дети. Для них это был шанс прикоснуться к своей мечте — не с трибун и не издалека, а прямо на поле, рядом с теми, кого они привыкли видеть только на экране. Здесь дети могли спросить совета, обнять кумира, сделать свой первый совместный пас и вместе праздновать голы.

Сила команды и магия игры

Это была игра, в которой важен был не счет, а каждый момент. Дети и взрослые не просто играли рядом — они стали настоящей командой. Они бежали бок о бок, поддерживали друг друга, смеялись над промахами и сияли от радости, когда мяч оказывался в сетке ворот. Каждый ребенок чувствовал: здесь его видят, здесь его слышат, здесь в него верят.

Игроки ProFan внимательно ловили каждое детское движение — взволнованные глаза вратаря, который впервые выходил на рамку; взрыв радости мальчика, забившего свой первый гол; улыбку девочки, получившей неожиданный пас, в который сама не верила. Дети играли так отважно и искренне, что вдохновляли даже взрослых.

Для малышей это был не просто матч. Это был момент, когда мир как будто становится добрее. Когда кто-то сильнее дает тебе руку и говорит: "Ты можешь". Когда уверенность растет с каждым прикосновением к мячу, а поддержка, которую они почувствовали на поле, еще долго живет в сердце.

Именно такую атмосферу стремится создать Павел Журило вместе с Betking Foundation — атмосферу, в которой каждый ребенок чувствует свою силу и знает, что рядом есть те, кто действительно верит в него.

"Наша настоящая победа — это детские улыбки и вера в себя, которую мы вместе можем им подарить. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал: он важен, он не один, за ним стоит команда, которая всегда поддержит. Такие матчи напоминают: футбол — это не просто игра. Это мост к радости, которая объединяет нас всех", — подчеркивает Павел Журило, основатель Betking Foundation.

Программа и впечатления

После матча праздник продолжился. Дети получили мастер-класс по буллитам от Давида Марковича, фотографировались с кумирами, собирали автографы и получали подарки. У каждого из них в этот день появилась своя история — о сбывшейся мечте и о вере, которая стала крепче.

Масштабируем добро

Проект "День с командой Королей", созданный и развиваемый Betking Foundation, уже подарил яркие, искренние и теплые эмоции более чем 250 детям в Ровно, Александрии, Ирпене и Киеве.

С каждым новым матчем рождается маленькое чудо: дети получают не просто день игры, а день, в котором их мечты находят поддержку, а внутренняя сила становится ощутимой. Каждый матч становится новым прикосновением к детским сердцам, новой возможностью подарить радость, веру и ощущение того, что рядом всегда есть команда, которой они небезразличны.

В футболе всегда можно посчитать голы. Но самое ценное то, что не измеряется цифрами: восторженные глаза, новые друзья, уверенность в себе и счастье, которое дети уносят домой. Именно это тихое, искреннее послевкусие радости и является настоящей победой для всех.

О Betking Foundation

Благотворительный фонд Betking Foundation, основанный Павлом Журило и являющийся частью King Group, превращает социальные инициативы в реальные возможности для детей и молодежи. Особое внимание фонд уделяет детям-переселенцам и тем, кто потерял родных из-за войны, помогая им через спорт, образование и психологическую поддержку. Betking Foundation инвестирует ресурсы в формирование здоровой и безопасной среды для детей, помогает им развивать командный дух, получать новые знания и восстанавливать эмоциональный баланс. Социальная миссия фонда — создавать возможности для гармоничного развития и социальной адаптации молодого поколения.