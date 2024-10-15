На Кировоградщине сбили два вражеских дрона

В Кировоградской области ночью силами ПВО уничтожено два вражеских беспилотника, пока известно, что атака рф прошла без последствий, сообщил во вторник глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович в Telegram, пишет УНН.

Сегодня ночью в Александрийском районе силами ПВО уничтожены два вражеских беспилотника. Пока - без последствий