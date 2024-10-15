На Кировоградщине сбили два вражеских дрона
Киев • УНН
В Александрийском районе Кировоградской области силами ПВО уничтожены два вражеских беспилотника. По сообщению Райковича, инцидент произошел ночью и не имел последствий.
В Кировоградской области ночью силами ПВО уничтожено два вражеских беспилотника, пока известно, что атака рф прошла без последствий, сообщил во вторник глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович в Telegram, пишет УНН.
Сегодня ночью в Александрийском районе силами ПВО уничтожены два вражеских беспилотника. Пока - без последствий
В небе над Украиной сбили 12 из 17 дронов. Враг ударил 7 ракетами по Николаевской области15 октября 2024, 05:35 • 5469 просмотров