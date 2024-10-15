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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 8372 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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На Кіровоградщині збили два ворожі дрони

Київ • УНН

 • 15211 перегляди

В Олександрійському районі Кіровоградської області силами ППО знищено два ворожі безпілотники. За повідомленням Райковича, удар рф стався вночі та не мав наслідків.

На Кіровоградщині збили два ворожі дрони

У Кіровоградській області вночі силами ППО знищено два ворожі безпілотники, наразі відомо, що атака рф минулася без наслідків, повідомив у вівторок голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram, пише УНН.

Сьогодні вночі в Олександрійському районі силами ППО знищено два ворожі безпілотники. Наразі – без наслідків

- написав Райкович.

У небі над Україною збили 12 із 17 дронів. Ворог вдарив 7 ракетами по Миколаївщині15.10.24, 08:35 • 22248 переглядiв

Юлія Шрамко

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