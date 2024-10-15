На Кіровоградщині збили два ворожі дрони
Київ • УНН
В Олександрійському районі Кіровоградської області силами ППО знищено два ворожі безпілотники. За повідомленням Райковича, удар рф стався вночі та не мав наслідків.
У Кіровоградській області вночі силами ППО знищено два ворожі безпілотники, наразі відомо, що атака рф минулася без наслідків, повідомив у вівторок голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram, пише УНН.
Сьогодні вночі в Олександрійському районі силами ППО знищено два ворожі безпілотники. Наразі – без наслідків
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