Донецкая область ежедневно под ударом: 2 июня по меньшей мере трое погибших в результате российских обстрелов

В результате обстрелов Краматорского района 2 июня погибли по меньшей мере три человека и двое ранены. Повреждены дома, админздание и инфраструктура.

В результате вражеских обстрелов Краматорского района Донецкой области, 2 июня повреждены частные дома, админздание, инфраструктура. По информации пресс-службы руководителя Донецкой ОВА Вадима Филашкина в Иллиновке и Краматорске погибли люди, также есть раненые. Передает УНН со ссылкой на ТГ-канал главы Донецкой областной военной администрации. Детали По меньшей мере 3 человека погибли и 2 ранены в результате сегодняшних обстрелов Краматорского района. - говорится в заметке. По состоянию на 22:00 известно, что в Иллиновке захватчики убили двух человек. В результате обстрела повреждены 3 частных дома. Также в Краматорске - один человек погиб, а также два человека ранены. По данным ОВА, из-за российских обстрелов 2 июня было повреждено: промзону;

админздание;

магазин;

инфраструктуру. Напомним Российские войска трижды ударили по Константиновке авиабомбами, убив 60-летнюю женщину и ранив четырех гражданских. В Белозерском завершили поисковые работы на месте частично разрушенной пятиэтажки. Российские войска захватили Елизаветовку, а также продвинулись возле Гнатовки, Александрии и Богатыря. россия передала Украине проект "мирного меморандума" с требованиями вывода войск из 4 областей, признания оккупированного Крыма российским, нейтралитета и сокращения армии.