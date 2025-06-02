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Донецкая область ежедневно под ударом: 2 июня по меньшей мере трое погибших в результате российских обстрелов

Киев • УНН

 • 1026 просмотра

В результате обстрелов Краматорского района 2 июня погибли по меньшей мере три человека и двое ранены. Повреждены дома, админздание и инфраструктура.

Донецкая область ежедневно под ударом: 2 июня по меньшей мере трое погибших в результате российских обстрелов

В результате вражеских обстрелов Краматорского района Донецкой области, 2 июня повреждены частные дома, админздание, инфраструктура. По информации пресс-службы руководителя Донецкой ОВА Вадима Филашкина в  Иллиновке и Краматорске погибли люди, также есть раненые.

Передает УНН со ссылкой на ТГ-канал главы Донецкой областной военной администрации.

Детали

По меньшей мере 3 человека погибли и 2 ранены в результате сегодняшних обстрелов Краматорского района.

- говорится в заметке. 

По состоянию на 22:00 известно, что в Иллиновке захватчики убили двух человек. В результате обстрела повреждены 3 частных дома.

Также в Краматорске - один человек погиб, а также два человека ранены.

По данным ОВА, из-за российских обстрелов 2 июня было повреждено:

  • промзону;
    • админздание;
      • магазин;
        • инфраструктуру.

             Напомним

          Российские войска трижды ударили по Константиновке авиабомбами, убив 60-летнюю женщину и ранив четырех гражданских.

          В Белозерском завершили поисковые работы на месте частично разрушенной пятиэтажки.

          Российские войска захватили Елизаветовку, а также продвинулись возле Гнатовки, Александрии и Богатыря.

          россия передала Украине проект "мирного меморандума" с требованиями вывода войск из 4 областей, признания оккупированного Крыма российским, нейтралитета и сокращения армии.

          Игорь Тележников

          Игорь Тележников

          ВойнаКриминал и ЧП
          Донецкая область
          Александрия
          Крым
          Украина
          Константиновка
          Краматорск
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