Донецкая область ежедневно под ударом: 2 июня по меньшей мере трое погибших в результате российских обстрелов
Киев • УНН
В результате обстрелов Краматорского района 2 июня погибли по меньшей мере три человека и двое ранены. Повреждены дома, админздание и инфраструктура.
В результате вражеских обстрелов Краматорского района Донецкой области, 2 июня повреждены частные дома, админздание, инфраструктура. По информации пресс-службы руководителя Донецкой ОВА Вадима Филашкина в Иллиновке и Краматорске погибли люди, также есть раненые.
Передает УНН со ссылкой на ТГ-канал главы Донецкой областной военной администрации.
Детали
По меньшей мере 3 человека погибли и 2 ранены в результате сегодняшних обстрелов Краматорского района.
По состоянию на 22:00 известно, что в Иллиновке захватчики убили двух человек. В результате обстрела повреждены 3 частных дома.
Также в Краматорске - один человек погиб, а также два человека ранены.
По данным ОВА, из-за российских обстрелов 2 июня было повреждено:
- промзону;
- админздание;
- магазин;
- инфраструктуру.
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