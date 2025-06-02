Армія рф тричі вдарила по Костянтинівці 250-кілограмовими бомбами: загинула жінка, четверо поранених
Київ • УНН
Російські війська тричі вдарили по Костянтинівці авіабомбами, вбивши 60-річну жінку та поранивши чотирьох цивільних. Пошкоджено десятки будинків та об'єктів інфраструктури.
Російські війська тричі вдарили по Костянтинівці на Донеччині 250-кілограмовими бомбами, вбили жінку, ще чотирьох цивільних поранено, повідомили у Донецькій обласній прокуратурі у понеділок, пише УНН.
Деталі
"1 червня 2025 року, о 21:35, армія рф нанесла 3 авіаудари "ФАБ-250" із модулем УМПК по Костянтинівці. В зоні ураження опинилась житлова забудова. В результаті атаки окупантів у своїй оселі загинула 60-річна містянка", - ідеться у повідомленні.
Як зазначається, ще четверо цивільних - чоловіки 33, 83 років та 73 і 78-річні жінки - дістали тілесні ушкодження. У них діагностовано мінно-вибухову й черепно-мозкову травми, осколкові поранення, множинні гематоми, переломи, опіки. Стан трьох людей лікарі оцінюють як середньої тяжкості.
Серед пошкоджених об’єктів - 26 приватних домогосподарств, лінії електромережі, газогін, автотранспорт.
Доповнення
За даними ГУНП в області, одна людина загинула, четверо зазнали поранень на Донеччині за добу через ворожі удари. Поліція зафіксувала 3 294 російських обстріли по лінії фронту та житловому сектору. Ворог зосередив вогонь на 7 населених пунктах: містах Костянтинівка, Лиман, Покровськ, селах Гришине, Дмитроколине, Привілля, Самарське. Руйнувань зазнали 62 цивільних об’єкти, з них 32 житлових будинки.
Як уточнили у поліції, на Костянтинівку росіяни скинули три авіабомби "КАБ-250", в також вдарили по місту дронами – вбили цивільну особу, ще трьох поранили.
Олександрівську громаду, як зазначили у поліції, війська рф атакували 11-ма дронами.
Окрім того, за даними поліції, сьогодні під ранок росія вдарила по Слов’янську, Лиману та Старорайському. Інформації про постраждалих наразі не надходило.