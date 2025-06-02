Армия рф трижды ударила по Константиновке 250-килограммовыми бомбами: погибла женщина, четверо раненых

Российские войска трижды ударили по Константиновке в Донецкой области 250-килограммовыми бомбами, убили женщину, еще четверо гражданских ранены, сообщили в Донецкой областной прокуратуре в понедельник, пишет УНН.

Детали

"1 июня 2025 года, в 21:35, армия рф нанесла 3 авиаудара "ФАБ-250" с модулем УМПК по Константиновке. В зоне поражения оказалась жилая застройка. В результате атаки оккупантов в своем доме погибла 60-летняя горожанка", - говорится в сообщении.

Как отмечается, еще четверо гражданских - мужчины 33, 83 лет и 73 и 78-летние женщины - получили телесные повреждения. У них диагностированы минно-взрывная и черепно-мозговая травмы, осколочные ранения, множественные гематомы, переломы, ожоги. Состояние трех человек врачи оценивают как средней тяжести.

Среди поврежденных объектов - 26 частных домохозяйств, линии электросети, газопровод, автотранспорт.

Дополнение

По данным ГУНП в области, один человек погиб, четверо получили ранения в Донецкой области за сутки из-за вражеских ударов. Полиция зафиксировала 3 294 российских обстрела по линии фронта и жилому сектору. Враг сосредоточил огонь на 7 населенных пунктах: городах Константиновка, Лиман, Покровск, селах Гришино, Дмитроколино, Приволье, Самарское. Разрушениям подверглись 62 гражданских объекта, из них 32 жилых дома.

Как уточнили в полиции, на Константиновку россияне сбросили три авиабомбы "КАБ-250", а также ударили по городу дронами – убили гражданское лицо, еще троих ранили.

Александровскую громаду, как отметили в полиции, войска рф атаковали 11-ю дронами.

Кроме того, по данным полиции, сегодня под утро россия ударила по Славянску, Лиману и Старорайскому. Информации о пострадавших пока не поступало.