Донеччина щодня під ударом: 2-го червня щонайменше троє загиблих внаслідок російських обстрілів
Київ • УНН
Внаслідок обстрілів Краматорського району 2 червня загинули щонайменше троє людей та двоє поранені. Пошкоджено будинки, адмінбудівлю та інфраструктуру.
Внаслідок ворожих обстрілів Краматорського району Донецької області, 2-го червня пошкоджено приватні будинки, адмінбудівлю, інфраструктуру. За інформацією пресслужби керівника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, в Іллінівці та Краматорську загинули люди, також є поранені.
Передає УНН із посиланням на ТГ-канал голови Донецької обласної військової адміністрації.
Деталі
Щонайменше 3 людини загинули і 2 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Краматорського району.
Станом на 22:00 відомо, що у Іллінівці загарбники вбили двох людей. Внаслідок обстрілу пошкоджено 3 приватні будинки.
Також у Краматорську - одна людина загинула, а також двоє людей поранені.
За даними ОВА, через російські обстріли 2-го червня було пошкоджено:
- промзону;
- адмінбудівлю;
- крамницю;
- інфраструктуру.
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