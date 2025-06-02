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Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія
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Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія

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Донеччина щодня під ударом: 2-го червня щонайменше троє загиблих внаслідок російських обстрілів

Київ • УНН

 • 1314 перегляди

Внаслідок обстрілів Краматорського району 2 червня загинули щонайменше троє людей та двоє поранені. Пошкоджено будинки, адмінбудівлю та інфраструктуру.

Донеччина щодня під ударом: 2-го червня щонайменше троє загиблих внаслідок російських обстрілів

Внаслідок ворожих обстрілів Краматорського району Донецької області, 2-го червня пошкоджено приватні будинки, адмінбудівлю, інфраструктуру. За інформацією пресслужби керівника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, в  Іллінівці та Краматорську загинули люди, також є поранені.

Передає УНН із посиланням на ТГ-канал голови Донецької обласної військової адміністрації.

Деталі

Щонайменше 3 людини загинули і 2 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Краматорського району.

- ідеться у дописі. 

Станом на 22:00 відомо, що у Іллінівці загарбники вбили двох людей. Внаслідок обстрілу пошкоджено 3 приватні будинки.

Також у Краматорську - одна людина загинула, а також двоє людей поранені.

За даними ОВА, через російські обстріли 2-го червня було пошкоджено:

  • промзону;
    • адмінбудівлю;
      • крамницю;
        • інфраструктуру.

             Нагадаємо

          Російські війська тричі вдарили по Костянтинівці авіабомбами, вбивши 60-річну жінку та поранивши чотирьох цивільних.

          У Білозерському завершили пошукові роботи на місці частково зруйнованої п’ятиповерхівки.

          Російські війська захопили Єлизаветівку, а також просунулися біля Гнатівки, Олександрії та Багатиря.

          росія передала Україні проєкт "мирного меморандуму" з вимогами виведення військ з 4 областей, визнання окупованого Криму російським, нейтралітету та скорочення армії.

          Ігор Тележніков

          Ігор Тележніков

          ВійнаКримінал та НП
          Донецька область
          Олександрія
          Крим
          Україна
          Костянтинівка
          Краматорськ
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