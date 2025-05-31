Ворог окупував Єлизаветівку, просувся на Донеччині та Сумщині
Київ • УНН
Російські війська захопили Єлизаветівку, а також просунулися біля Гнатівки, Олександрії та Багатиря. Ситуація на фронті залишається складною, особливо на Покровському, Лиманському та Куп'янському напрямках.
Російські війська окупували Єлизаветівку в Донецькій області та мають просування на території Донецької та Сумської областей. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал аналітичного OSINT-проєкту DeepState.
Деталі
У суботу, 31 травня команда моніторингового проєкту DeepState повідомила про успіхи російської армії на Донеччині та Сумщині.
Мапу оновлено. Ворог окупував Єлизаветівку, а також просунувся біля Гнатівки, Олександрії та в Багатирю
Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив про складну ситуацію на фронті, з активізацією боїв на Покровському, Лиманському та Куп'янському напрямках. Він наголосив на важливості продовження операцій на території Росії.
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