Ворог окупував Єлизаветівку, просувся на Донеччині та Сумщині

Російські війська окупували Єлизаветівку в Донецькій області та мають просування на території Донецької та Сумської областей. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал аналітичного OSINT-проєкту DeepState.

У суботу, 31 травня команда моніторингового проєкту DeepState повідомила про успіхи російської армії на Донеччині та Сумщині.

Мапу оновлено. Ворог окупував Єлизаветівку, а також просунувся біля Гнатівки, Олександрії та в Багатирю