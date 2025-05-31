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Враг оккупировал Елизаветовку, продвинулся в Донецкой и Сумской областях

Киев • УНН

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Российские войска захватили Елизаветовку, а также продвинулись возле Гнатовки, Александрии и Богатыря. Ситуация на фронте остается сложной, особенно на Покровском, Лиманском и Купянском направлениях.

Враг оккупировал Елизаветовку, продвинулся в Донецкой и Сумской областях

Российские войска оккупировали Елизаветовку в Донецкой области и имеют продвижение на территории Донецкой и Сумской областей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал аналитического OSINT-проекта DeepState.

Детали       

В субботу, 31 мая команда мониторингового проекта DeepState сообщила об успехах российской армии в Донецкой и Сумской областях.

Карта обновлена. Враг оккупировал Елизаветовку, а также продвинулся возле Игнатовки, Александрии и в Богатыре

- говорится в сообщении.

Напомним, Владимир Зеленский заявил о сложной ситуации на фронте, с активизацией боев на Покровском, Лиманском и Купянском направлениях. Он отметил важность продолжения операций на территории России.

Обязательная эвакуация в Сумской области: сегодня из 11 приграничных сел уже выехали 111 жителей31.05.25, 18:09 • 2134 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Донецкая область
Сумская область
Владимир Зеленский
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