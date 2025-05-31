Обязательная эвакуация в Сумской области: сегодня из 11 приграничных сел уже выехали 111 жителей

$41.530.00
46.800.00
ukenru
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом
16:00 • 6394 просмотра

Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом

13:12 • 17043 просмотра

В ОП пояснили, почему рф не показывает свой меморандум о прекращении огня

12:42 • 35284 просмотра

Лето придет в Украину с дождями и жарой под 30°

Эксклюзив
31 мая, 06:00 • 44232 просмотра

Вызывает не менее 16 различных типов рака: терапевт о вреде курения

30 мая, 16:58 • 83930 просмотра

Украина "пропустит" выплату 665 миллионов долларов по госдолгу. В Минфине дали разъяснения

Эксклюзив
30 мая, 13:21 • 126284 просмотра

В центре Чернигова заметили смерч: эксперт предупреждает о возможном увеличении таких явлений летом

Эксклюзив
30 мая, 11:54 • 118930 просмотра

Коррупционный диссонанс в Раде: суд 2 июня продолжит рассмотрение дела обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых

Эксклюзив
30 мая, 11:01 • 107462 просмотра

Фото с Усиком и суд между клонами: кое-что о более мелких игроках рынка "серой" техники

30 мая, 10:40 • 211347 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

Эксклюзив
30 мая, 08:52 • 161789 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3м/с
33%
749мм
Популярные новости

Программа противоракетной обороны "Золотой купол" не будет завершена до конца срока Трампа - СМИ

31 мая, 07:18 • 20107 просмотра

Диверсии и теракты: задержано более 600 человек, из них около 25% - это несовершеннолетние

31 мая, 08:17 • 28115 просмотра

Силы обороны взяли в плен 10 оккупантов на курском направлении

31 мая, 08:41 • 31522 просмотра

Трамп прокомментировал, помилует ли скандального рэпера "Diddy"

31 мая, 10:21 • 15441 просмотра

The Guardian назвало возможную причину, почему Германия не готова дать Украине Taurus

14:13 • 17865 просмотра
публикации

“Золотая” должность под угрозой: Елена Дума уперлась в “кресло” главы АРМА и снова воюет из-за реформы

30 мая, 14:15 • 120057 просмотра

Ценности на свалке: мир в минусе на 91 млрд долларов из-за e-waste

30 мая, 13:52 • 140943 просмотра

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

30 мая, 12:00 • 150132 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

30 мая, 10:40 • 211347 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей
Эксклюзив

30 мая, 08:52 • 161789 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Линдси Грэм

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Курская область

Реклама
УНН Lite

Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом

16:00 • 6394 просмотра

Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

30 мая, 12:39 • 57909 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

30 мая, 08:06 • 92784 просмотра

Лето без рубашек: Джастин Бибер с сыном встречают теплые дни

30 мая, 07:19 • 79677 просмотра

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

29 мая, 07:36 • 153115 просмотра
Актуальное

MIM-104 Patriot

F-16 Fighting Falcon

Дассо Мираж 2000

Хранитель

Truth Social

Обязательная эвакуация в Сумской области: сегодня из 11 приграничных сел уже выехали 111 жителей

Киев • УНН

 • 278 просмотра

Из 11 приграничных сел Сумского района эвакуировали 111 жителей Речковской, Белопольской, Ворожбянской и Николаевской громад. Власти призывают к эвакуации из-за постоянной угрозы обстрелов.

Обязательная эвакуация в Сумской области: сегодня из 11 приграничных сел уже выехали 111 жителей

Из 11 приграничных сел Сумского района, откуда сегодня началась обязательная эвакуация, уже выехали 111 жителей. Речь идет о селах Речковской, Белопольской, Ворожбянской и Николаевской громад. Об этом сообщил председатель Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

Детали

По словам председателя Сумской ОВА, на сегодня в этих населенных пунктах проживают более 2800 человек, из них 367 – дети. Эвакуационные группы обходят домохозяйства, общаются с жителями, объясняют детали, помогают с подготовкой к выезду.

Решение покинуть дом непростое, но необходимое. Постоянная угроза жизни со стороны врага не позволяет медлить. Для тех, кто нуждается в помощи с эвакуацией, предусмотрены: транспорт; временное размещение; гуманитарная поддержка; социальные выплаты. Призываю жителей этих и других населенных пунктов, откуда проводится эвакуация, не оставаться на опасных территориях. Сохранение жизни и здоровья – главный приоритет - подчеркнул Григоров.

В Сумской области объявили обязательную эвакуацию еще в 11 населенных пунктах31.05.25, 09:44 • 2572 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоВойна
Сумская область
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9