Обязательная эвакуация в Сумской области: сегодня из 11 приграничных сел уже выехали 111 жителей

Из 11 приграничных сел Сумского района, откуда сегодня началась обязательная эвакуация, уже выехали 111 жителей. Речь идет о селах Речковской, Белопольской, Ворожбянской и Николаевской громад. Об этом сообщил председатель Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

Детали

По словам председателя Сумской ОВА, на сегодня в этих населенных пунктах проживают более 2800 человек, из них 367 – дети. Эвакуационные группы обходят домохозяйства, общаются с жителями, объясняют детали, помогают с подготовкой к выезду.

Решение покинуть дом непростое, но необходимое. Постоянная угроза жизни со стороны врага не позволяет медлить. Для тех, кто нуждается в помощи с эвакуацией, предусмотрены: транспорт; временное размещение; гуманитарная поддержка; социальные выплаты. Призываю жителей этих и других населенных пунктов, откуда проводится эвакуация, не оставаться на опасных территориях. Сохранение жизни и здоровья – главный приоритет - подчеркнул Григоров.

В Сумской области объявили обязательную эвакуацию еще в 11 населенных пунктах