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В Сумской области объявили обязательную эвакуацию еще в 11 населенных пунктах

Киев • УНН

 • 274 просмотра

Из-за постоянных российских обстрелов, 31 мая объявлена обязательная эвакуация из 11 населенных пунктов Сумского района. Решение принято ввиду постоянной угрозы жизни.

В Сумской области объявили обязательную эвакуацию еще в 11 населенных пунктах

Из-за постоянных российских обстрелов, 31 мая объявлена обязательная эвакуация из 11 населенных пунктов Сумского района. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, пишет УНН.

Детали

Начальник Сумской ОВА Олег Григоров подписал распоряжение об обязательной эвакуации жителей еще 11 населенных пунктов Сумского района.

В ОВА отметили, что решение принято ввиду постоянной угрозы жизни гражданского населения в результате обстрелов приграничных общин.

Так, эвакуация проводится из:

  • Горобовки (Речковская сельская община);
    • Штановки, Вороновки, Янченков (Белопольская городская община);
      • Цимбаловки, Шкуратовки (Ворожбянская городская община);
        • Кровного, Николаевки, Рудневки, Спасского, Капитановки (Николаевская сельская община).

          Напомним

          Ночью 31 мая враг нанес ракетные удары по Недригайловской общине Сумской области. Повреждены жилые дома, склады, есть один раненый, последствия уточняются.

          Ольга Розгон

          Ольга Розгон

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