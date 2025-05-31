На Сумщині оголосили обов'язкову евакуацію ще в 11 населених пунктах
Київ • УНН
Через постійні російські обстріли, 31 травня оголошено обов'язкову евакуацію з 11 населених пунктів Сумського району. Рішення ухвалене з огляду на постійну загрозу життю.
Через постійні російські обстріли, 31 травня оголошено обов'язкову евакуацію з 11 населених пунктів Сумського району. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, пише УНН.
Деталі
Начальник Сумської ОВА Олег Григоров підписав розпорядження про обов’язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів Сумського району.
В ОВА зазначили, що рішення ухвалене з огляду на постійну загрозу життю цивільного населення внаслідок обстрілів прикордонних громад.
Так, евакуація проводиться з:
- Горобівки (Річківська сільська громада);
- Штанівки, Воронівки, Янченків (Білопільська міська громада);
- Цимбалівки, Шкуратівки (Ворожбянська міська громада);
- Кровного, Миколаївки, Руднівки, Спаського, Капітанівки (Миколаївська
сільська громада).
Нагадаємо
Вночі 31 травня ворог завдав ракетних ударів по Недригайлівській громаді Сумської області. Пошкоджено житлові будинки, склади, є один поранений, наслідки уточнюються.