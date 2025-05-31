Удар по Сумщині: руйнування та постраждалий у Недригайлівській громаді
Київ • УНН
Вночі 31 травня ворог завдав ракетних ударів по Недригайлівській громаді Сумської області. Пошкоджено житлові будинки, склади, є один поранений, наслідки уточнюються.
У ніч на 31 травня ворог завдав ракетних ударів по території Недригайлівської громади на Сумщині. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення обласної військової адміністрації.
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Зазначається, що є пошкодження у житловому секторі, зруйновані складські приміщення.
Щонайменше одна людина постраждала – їй надали медичну допомогу на місці
В Сумській ОВА додали, що наслідки ворожої атаки уточнюються.
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ЗСУ не мають антидронових сіток у Харківській та Сумській областях - Жорін30.05.25, 18:50 • 7872 перегляди