Удар по Сумщині: руйнування та постраждалий у Недригайлівській громаді

У ніч на 31 травня ворог завдав ракетних ударів по території Недригайлівської громади на Сумщині. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення обласної військової адміністрації.

Зазначається, що є пошкодження у житловому секторі, зруйновані складські приміщення.

Щонайменше одна людина постраждала – їй надали медичну допомогу на місці