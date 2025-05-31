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Україна "пропустить" виплату 665 мільйонів доларів за держборгом. У Мінфіні дали роз'яснення
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Удар по Сумщині: руйнування та постраждалий у Недригайлівській громаді

Київ • УНН

 • 228 перегляди

Вночі 31 травня ворог завдав ракетних ударів по Недригайлівській громаді Сумської області. Пошкоджено житлові будинки, склади, є один поранений, наслідки уточнюються.

Удар по Сумщині: руйнування та постраждалий у Недригайлівській громаді

У ніч на 31 травня ворог завдав ракетних ударів по території Недригайлівської громади на Сумщині. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення обласної військової адміністрації.

Деталі

Зазначається, що є пошкодження у житловому секторі, зруйновані складські приміщення.

Щонайменше одна людина постраждала – їй надали медичну допомогу на місці

- йдеться у повідомленні.

В Сумській ОВА додали, що наслідки ворожої атаки уточнюються.

Нагадаємо

В ніч на 29 травня російські війська атакували Сумську область ударними дронами. Є загиблий, поранена, пошкоджена цивільна інфраструктура та згорілі склади ферми.

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