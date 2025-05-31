Удар по Сумщине: разрушения и пострадавший в Недригайловской громаде

$41.530.06
46.800.27
ukenru
Украина "пропустит" выплату 665 миллионов долларов по госдолгу. В Минфине дали разъяснения
30 мая, 16:58 • 18436 просмотра

Украина "пропустит" выплату 665 миллионов долларов по госдолгу. В Минфине дали разъяснения

Эксклюзив
30 мая, 13:21 • 57922 просмотра

В центре Чернигова заметили смерч: эксперт предупреждает о возможном увеличении таких явлений летом

Эксклюзив
30 мая, 11:54 • 70024 просмотра

Коррупционный диссонанс в Раде: суд 2 июня продолжит рассмотрение дела обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых

Эксклюзив
30 мая, 11:01 • 68211 просмотра

Фото с Усиком и суд между клонами: кое-что о более мелких игроках рынка "серой" техники

30 мая, 10:40 • 107096 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

Эксклюзив
30 мая, 08:52 • 102148 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей

30 мая, 07:41 • 59701 просмотра

Подготовка ко второму туру переговоров с рф в Стамбуле: что известно на данный момент

30 мая, 06:54 • 33434 просмотра

Ситуация в Сумской области: враг пытается наступать, есть определенная "серая зона", эвакуация проходит активно - ОВА

29 мая, 23:10 • 30485 просмотра

США угрожают выйти из переговоров по миру в Украине: названо условие

29 мая, 13:16 • 153936 просмотра

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2.2м/с
84%
749мм
Популярные новости

Боец "Птахів Мадяра" одним дроном уничтожил российскую установку "Град" с БК на 40 ракет: впечатляющее видео

30 мая, 14:47 • 15594 просмотра

Gerry Weber закрывает все магазины в Германии из-за банкротства

30 мая, 15:41 • 5188 просмотра

У ВСУ нет антидроновых сеток в Харьковской и Сумской областях – Жорин

30 мая, 15:50 • 7322 просмотра

ГБР задержало экс-заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Емельянова, когда он выходил из суда: детали

30 мая, 17:58 • 3664 просмотра

Африку раскалывает вулканический супершлейф: что известно о тектоническом разломе

18:46 • 4460 просмотра
публикации

“Золотая” должность под угрозой: Елена Дума уперлась в “кресло” главы АРМА и снова воюет из-за реформы

30 мая, 14:15 • 63999 просмотра

Ценности на свалке: мир в минусе на 91 млрд долларов из-за e-waste

30 мая, 13:52 • 85804 просмотра

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

30 мая, 12:00 • 96901 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

30 мая, 10:40 • 107097 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей
Эксклюзив

30 мая, 08:52 • 102148 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Руслан Кравченко

Борис Писториус

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Германия

Киев

Китай

Реклама
УНН Lite

Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

30 мая, 12:39 • 33256 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

30 мая, 08:06 • 68495 просмотра

Лето без рубашек: Джастин Бибер с сыном встречают теплые дни

30 мая, 07:19 • 57904 просмотра

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

29 мая, 07:36 • 133008 просмотра

Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

29 мая, 06:22 • 124529 просмотра
Актуальное

M1 Abrams

F-16 Fighting Falcon

Р-73

Рейс 17 Malaysia Airlines

Телеграмма

Удар по Сумщине: разрушения и пострадавший в Недригайловской громаде

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Ночью 31 мая враг нанес ракетные удары по Недригайловской громаде Сумской области. Повреждены жилые дома, склады, есть один раненый, последствия уточняются.

Удар по Сумщине: разрушения и пострадавший в Недригайловской громаде

В ночь на 31 мая враг нанес ракетные удары по территории Недригайловской общины в Сумской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение областной военной администрации.

Детали

Отмечается, что есть повреждения в жилом секторе, разрушены складские помещения.

По меньшей мере один человек пострадал – ему оказали медицинскую помощь на месте

- говорится в сообщении.

В Сумской ОВА добавили, что последствия вражеской атаки уточняются.

Напомним

В ночь на 29 мая российские войска атаковали Сумскую область ударными дронами. Есть погибший, раненый, повреждена гражданская инфраструктура и сгоревшие склады фермы.

У ВСУ нет антидроновых сеток в Харьковской и Сумской областях – Жорин30.05.25, 18:50 • 7220 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Сумская область
Brent
$62.80
Bitcoin
$103,981.90
S&P 500
$5,897.76
Tesla
$350.00
Газ TTF
$34.23
Золото
$3,319.01
Ethereum
$2,534.29