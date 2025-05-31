Удар по Сумщине: разрушения и пострадавший в Недригайловской громаде
Киев • УНН
Ночью 31 мая враг нанес ракетные удары по Недригайловской громаде Сумской области. Повреждены жилые дома, склады, есть один раненый, последствия уточняются.
В ночь на 31 мая враг нанес ракетные удары по территории Недригайловской общины в Сумской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение областной военной администрации.
Детали
Отмечается, что есть повреждения в жилом секторе, разрушены складские помещения.
По меньшей мере один человек пострадал – ему оказали медицинскую помощь на месте
В Сумской ОВА добавили, что последствия вражеской атаки уточняются.
Напомним
В ночь на 29 мая российские войска атаковали Сумскую область ударными дронами. Есть погибший, раненый, повреждена гражданская инфраструктура и сгоревшие склады фермы.
У ВСУ нет антидроновых сеток в Харьковской и Сумской областях – Жорин30.05.25, 18:50 • 7220 просмотров