Удар по Сумщине: разрушения и пострадавший в Недригайловской громаде

В ночь на 31 мая враг нанес ракетные удары по территории Недригайловской общины в Сумской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение областной военной администрации.

Детали

Отмечается, что есть повреждения в жилом секторе, разрушены складские помещения.

По меньшей мере один человек пострадал – ему оказали медицинскую помощь на месте - говорится в сообщении.

В Сумской ОВА добавили, что последствия вражеской атаки уточняются.

Напомним

В ночь на 29 мая российские войска атаковали Сумскую область ударными дронами. Есть погибший, раненый, повреждена гражданская инфраструктура и сгоревшие склады фермы.

У ВСУ нет антидроновых сеток в Харьковской и Сумской областях – Жорин