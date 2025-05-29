Сумщину вночі ворог атакував дронами: є руйнування цивільної інфраструктури і загиблий
Київ • УНН
Вночі російські війська атакували Сумську область ударними дронами. Є загиблий, поранена, пошкоджена цивільна інфраструктура та згорілі склади ферми.
У Сумській області вночі російські війська атакували ударними дронами, є загиблий та поранена, пошкоджено цивільну інфраструктуру, горіли склади ферми, повідомили у четвер у Сумській ОВА у Telegram, пише УНН.
Цієї ночі російські війська вчергове атакували ударними БпЛА цивільні об’єкти у кількох громадах Сумщини
Ворог, за даними ОВА, атакував уночі чотири громади:
- Білопільська громада – внаслідок влучання загинув мирний житель. Ще одна постраждала – у тяжкому стані в лікарні. Зруйновані житлові будинки;
- Верхньосироватська громада – пошкоджена цивільна інфраструктура;
- Річківська громада – внаслідок влучання БпЛА згорів приватний будинок;
- Недригайлівська громада – ворог ударив по території фермерського господарства. Загорілися склади з сільськогосподарською технікою.
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