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Сумщину вночі ворог атакував дронами: є руйнування цивільної інфраструктури і загиблий

Київ • УНН

 • 1000 перегляди

Вночі російські війська атакували Сумську область ударними дронами. Є загиблий, поранена, пошкоджена цивільна інфраструктура та згорілі склади ферми.

Сумщину вночі ворог атакував дронами: є руйнування цивільної інфраструктури і загиблий

У Сумській області вночі російські війська атакували ударними дронами, є загиблий та поранена, пошкоджено цивільну інфраструктуру, горіли склади ферми, повідомили у четвер у Сумській ОВА у Telegram, пише УНН.

Цієї ночі російські війська вчергове атакували ударними БпЛА цивільні об’єкти у кількох громадах Сумщини

- повідомили в ОВА.

Ворог, за даними ОВА, атакував уночі чотири громади:

  • Білопільська громада – внаслідок влучання загинув мирний житель. Ще одна постраждала – у тяжкому стані в лікарні. Зруйновані житлові будинки;
    • Верхньосироватська громада – пошкоджена цивільна інфраструктура;
      • Річківська громада – внаслідок влучання БпЛА згорів приватний будинок;
        • Недригайлівська громада – ворог ударив по території фермерського господарства. Загорілися склади з сільськогосподарською технікою.

          На Сумському напрямку росіяни накопичують 50 тисяч військових - Зеленський28.05.25, 10:37 • 66936 переглядiв

          Юлія Шрамко

          Юлія Шрамко

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