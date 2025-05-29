Сумскую область ночью враг атаковал дронами: есть разрушения гражданской инфраструктуры и погибший

В Сумской области ночью российские войска атаковали ударными дронами, есть погибший и раненая, повреждена гражданская инфраструктура, горели склады фермы, сообщили в четверг в Сумской ОВА в Telegram, пишет УНН.

Этой ночью российские войска в очередной раз атаковали ударными БпЛА гражданские объекты в нескольких громадах Сумщины - сообщили в ОВА.

Враг, по данным ОВА, атаковал ночью четыре громады:

Белопольская громада – в результате попадания погиб мирный житель. Еще одна пострадала – в тяжелом состоянии в больнице. Разрушены жилые дома;

Верхнесыроватская громада – повреждена гражданская инфраструктура;

Речковская громада – в результате попадания БпЛА сгорел частный дом;

Недригайловская громада – враг ударил по территории фермерского хозяйства. Загорелись склады с сельскохозяйственной техникой.

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