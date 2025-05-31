Обов'язкова евакуація на Сумщині: сьогодні з 11 прикордонних сіл вже виїхали 111 мешканців

Із 11 прикордонних сіл Сумського району, звідки сьогодні розпочалася обов’язкова евакуація, вже виїхали 111 мешканців. Йдеться про села Річківської, Білопільської, Ворожбянської та Миколаївської громад. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.

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За словами голови Сумської ОВА, на сьогодні в цих населених пунктах проживають понад 2800 людей, із них 367 – діти. Евакуаційні групи обходять домогосподарства, спілкуються з мешканцями, пояснюють деталі, допомагають із підготовкою до виїзду.

Рішення залишити дім непросте, але необхідне. Постійна загроза життю з боку ворога не дозволяє зволікати. Для тих, хто потребує допомоги з евакуацією, передбачені: транспорт; тимчасове розміщення; гуманітарна підтримка; соціальні виплати. Закликаю мешканців цих та інших населених пунктів, звідки проводиться евакуація, не залишатися на небезпечних територіях. Збереження життя та здоровʼя – головний пріоритет - наголосив Григоров.

На Сумщині оголосили обов'язкову евакуацію ще в 11 населених пунктах