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Україна та рф домовилися обміняти усіх тяжкохворих та військовополонених віком до 25 років - Умєров
14:39 • 11268 перегляди

Україна та рф домовилися обміняти усіх тяжкохворих та військовополонених віком до 25 років - Умєров

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Удар рф по п'ятиповерхівці на Донеччині: рятувальники виявили фрагменти тіл і передали їх на експертизу

Київ • УНН

 • 728 перегляди

У Білозерському завершили пошукові роботи на місці частково зруйнованої п’ятиповерхівки. Рятувальники виявили фрагменти тіл загиблих та прибрали 90 тонн конструкцій.

Удар рф по п'ятиповерхівці на Донеччині: рятувальники виявили фрагменти тіл і передали їх на експертизу

У Білозерському на Донеччині завершено аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці частково зруйнованої п’ятиповерхівки внаслідок російського обстрілу, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

За даними ДСНС, під час розбору завалів рятувальники виявили фрагменти тіл загиблих і передали їх на експертизу для подальшої ідентифікації.

Усього надзвичайники прибрали 90 тонн зруйнованих будівельних конструкцій.

На Донеччині росіяни дроном поцілили у багатоповерхівку: поранено жінку та підлітка30.05.25, 10:09 • 2402 перегляди

Нагадаємо

30 травня російський БпЛА "Герань-2" влучив у п’ятиповерхівку в Білозерському Донецької області. Поранення отримали 40-річна жінка та 16-річний хлопець, у них мінно-вибухові травми та отруєння чадним газом.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаКримінал та НП
Донецька область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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