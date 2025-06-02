Удар рф по п'ятиповерхівці на Донеччині: рятувальники виявили фрагменти тіл і передали їх на експертизу

У Білозерському на Донеччині завершено аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці частково зруйнованої п’ятиповерхівки внаслідок російського обстрілу, передає УНН із посиланням на ДСНС.

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За даними ДСНС, під час розбору завалів рятувальники виявили фрагменти тіл загиблих і передали їх на експертизу для подальшої ідентифікації.

Усього надзвичайники прибрали 90 тонн зруйнованих будівельних конструкцій.

На Донеччині росіяни дроном поцілили у багатоповерхівку: поранено жінку та підлітка

Нагадаємо

30 травня російський БпЛА "Герань-2" влучив у п’ятиповерхівку в Білозерському Донецької області. Поранення отримали 40-річна жінка та 16-річний хлопець, у них мінно-вибухові травми та отруєння чадним газом.