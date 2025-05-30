На Донеччині росіяни дроном поцілили у багатоповерхівку: поранено жінку та підлітка
Київ • УНН
30 травня російський БпЛА «Герань-2» влучив у п’ятиповерхівку в Білозерському Донецької області. Поранення отримали 40-річна жінка та 16-річний хлопець, у них мінно-вибухові травми та отруєння чадним газом.
Російські війська поцілили дроном по багатоповерховому будинку у Донецькій області, поранено жінку та неповнолітнього, повідомили в Офісі Генпрокурора у п'ятницю, пише УНН.
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"За даними слідства, 30 травня, о 02:30, окупанти завдали удару по Білозерському. Ворожий БпЛА "Герань-2" поцілив у п’ятиповерховий житловий будинок", - ідеться у повідомленні.
Внаслідок влучання, як вказано, зайнялась пожежа.
"Перебуваючи в квартирі, отримали тілесні ушкодження 40-річна жінка та 16-річний хлопець", - повідомили у прокуратурі.
У постраждалих, як зазначається, діагностовано мінно-вибухові травми і отруєння чадним газом. Їм надали медичну допомогу.
Доповнення
За даними голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, минулої доби росіяни 50 разів обстріляли населені пункти Донеччини, вбили 1 жителя регіону - у Костянтинівці, ще 10 людей в області за добу дістали поранення.