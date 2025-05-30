В Донецкой области россияне дроном попали в многоэтажку: ранены женщина и подросток
Киев • УНН
30 мая российский БпЛА «Герань-2» попал в пятиэтажку в Белозерском Донецкой области. Ранения получили 40-летняя женщина и 16-летний парень, у них минно-взрывные травмы и отравление угарным газом.
Российские войска попали дроном по многоэтажному дому в Донецкой области, ранены женщина и несовершеннолетний, сообщили в Офисе Генпрокурора в пятницу, пишет УНН.
Детали
"По данным следствия, 30 мая, в 02:30, оккупанты нанесли удар по Белозерскому. Вражеский БпЛА "Герань-2" попал в пятиэтажный жилой дом", - говорится в сообщении.
В результате попадания, как указано, возник пожар.
"Находясь в квартире, получили телесные повреждения 40-летняя женщина и 16-летний парень", - сообщили в прокуратуре.
У пострадавших, как отмечается, диагностированы минно-взрывные травмы и отравление угарным газом. Им оказали медицинскую помощь.
Дополнение
По данным главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, за прошедшие сутки россияне 50 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, убили 1 жителя региона - в Константиновке, еще 10 человек в области за сутки получили ранения.