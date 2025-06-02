Удар рф по пятиэтажке в Донецкой области: спасатели обнаружили фрагменты тел и передали их на экспертизу
Киев • УНН
В Белозерском завершили поисковые работы на месте частично разрушенной пятиэтажки. Спасатели обнаружили фрагменты тел погибших и убрали 90 тонн конструкций.
В Белозерском в Донецкой области завершены аварийно-спасательные и поисковые работы на месте частично разрушенной пятиэтажки в результате российских обстрелов, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
По данным ГСЧС, во время разбора завалов спасатели обнаружили фрагменты тел погибших и передали их на экспертизу для дальнейшей идентификации.
Всего чрезвычайники убрали 90 тонн разрушенных строительных конструкций.
В Донецкой области россияне дроном попали в многоэтажку: ранены женщина и подросток30.05.25, 10:09 • 2400 просмотров
Напомним
30 мая российский БпЛА "Герань-2" попал в пятиэтажку в Белозерском Донецкой области. Ранения получили 40-летняя женщина и 16-летний парень, у них минно-взрывные травмы и отравление угарным газом.