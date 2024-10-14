Взрывы на Кировоградщине: предварительно, работали силы обороны
Киев • УНН
В Александрийской громаде Кировоградской области во время воздушной тревоги раздались громкие взрывы. По предварительным данным, работали силы обороны, пострадавших нет.
На Кировоградщине прогремели взрывы. Об этом сообщает Александрийский городской голова Сергей Кузьменко, передает УНН.
В Александрийской общине были слышны громкие взрывы во время воздушной тревоги.
Предварительно - работали силы обороны, пострадавших нет
Добавим
Ранее Воздушные Силы проинформировали о вражеских БпЛА, которые были зафиксированы в Кировоградской области.
На Кировоградщине взрывы - работает ПВО2 июля 2023, 22:55 • 1201153 просмотра