Взрывы на Кировоградщине: предварительно, работали силы обороны

На Кировоградщине прогремели взрывы. Об этом сообщает Александрийский городской голова Сергей Кузьменко, передает УНН.

В Александрийской общине были слышны громкие взрывы во время воздушной тревоги.

Предварительно - работали силы обороны, пострадавших нет